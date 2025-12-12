Tras las lanchas, el petrolero: todo lo que se sabe de la nueva crisis Maduro-Trump

Estados Unidos trasladó este jueves a uno de sus puertos el petrolero venezolano incautado el día anterior para inspeccionar su cargamento de crudo, en un nuevo capítulo de la campaña militar que la Administración del presidente estadounidense Donald Trump mantiene en el Caribe frente a Venezuela.

"El buque irá a un puerto estadounidense y Estados Unidos sí tiene la intención de incautar el petróleo. Sin embargo, existe un proceso legal para la incautación de ese petróleo, y ese proceso legal será seguido", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.

La operación se llevó a cabo de manera conjunta con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el Departamento de Guerra (anteriormente Defensa) y la Guardia Costera, agregó.

El petrolero, de nombre Skipper y que navegaba con falsa bandera, fue incautado el miércoles por orden de un juez estadounidense por sus vínculos previos con el contrabando de petróleo iraní, sancionado por Washington, aunque en esta ocasión transportaba crudo venezolano, según The New York Times.

El buque fue interceptado en un gran operativo, con efectivos estadounidenses fuertemente armados abordando la embarcación desde helicópteros y lanchas rápidas.

La incógnita de la tripulación

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunció que los tripulantes del buque están "desaparecidos" y adelantó que llevará este hecho, que tacha de "piratería criminal", a instancias internacionales.

Según Leavitt, el petrolero está actualmente pasando por "un proceso de decomiso" y Estados Unidos tiene un equipo de investigación a bordo que está interrogando a la tripulación.

Maduro también afirmó que el buque transportaba 1.900.000 barriles de petróleo. Además, denunció que esta incautación revela que el despliegue militar de Estados Unidos es para "robar" el crudo venezolano.

Falsa bandera de Guyana

El buque navegaba con una bandera de Guyana, un país vecino a Venezuela que ha dado su respaldo al despliegue militar estadounidense en el Caribe y que sigue en disputa con Caracas por el Esequibo, una región fronteriza administrada por Georgetown.

La incautación del petrolero se produjo el mismo día que Guyana anunció la firma de un acuerdo con EEUU para ampliar la cooperación militar entre ambos países.

Las autoridades marítimas guyanesas confirmaron que este petrolero de nombre Skipper no está registrado en el país y denunciaron que este uso "no autorizado de la bandera" es "inaceptable".

'No war, yes peace'...

En mitad de esta crisis, la pasada noche, Maduro se puso a bailar al ritmo de No war, yes peace, un remix de consignas para pedir que no haya una guerra "por petróleo" en el Caribe. Durante una visita a una comuna en Caracas, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el mandatario volvió a recurrir al inglés para sus consignas, que han sido grabadas con su voz y mezcladas en una grabación musical electrónica.

Junto a los asistentes al evento, entre los que, dijo, había estadounidenses, Maduro pausó su discurso para bailar al ritmo de su propia voz y palabras. "No blood for oil", "No war for oil", "Not crazy war", o sea, "Sin sangre por petróleo", "Sin guerra por petróleo", "Sin guerra loca", son algunos de los mensajes que ha repetido en las últimas semanas y fueron incluidos en la canción. La letra también incluye las frases en español: "No queremos una guerra en el Caribe y Suramérica" y "No a la guerra loca".

Maduro ha recurrido nuevamente al inglés en su discurso en varias oportunidades para dirigirse a Estados Unidos. Ha cantado canciones como Imagine de John Lennon, ha bailado al ritmo de Don't Worry, Be Happy, ha pedido "peace, peace, peace", ha declarado "victory forever" y ha afirmado que está dispuesto a hablar "face to face" si hay negociación.

Estados Unidos mantiene un despliegue militar aeronaval desde agosto en el sur del Caribe. Las tensiones han escalado con varios sobrevuelos de aeronaves de EEUU sobre aguas venezolanas y ataques a embarcaciones presuntamente cargadas con drogas en aguas internacionales desde septiembre, en los que han muerto al menos a 87 personas.

Maduro, de hecho, también ha dicho esta madrugada que la banda del Tren de Aragua, considerada por Washington como una organización terrorista extranjera, fue derrotada y desaparecida del país por las fuerzas de seguridad. "Nosotros derrotamos a ese grupo del Tren de Aragua, lo desaparecimos con la ley y la Constitución en la mano, y a todos los grupos delincuenciales", afirmó.

... y carga contra Machado

Además, el oficialista acusó a la líder opositora, María Corina Machado, de "aplaudir" desde Oslo -adonde viajó para recibir el Premio Nobel de la Paz- el que calificó como "secuestro", por parte de Estados Unidos, de un buque petrolero cerca de las aguas del país suramericano.

"Hoy salió en una rueda de prensa hablando inglés, llamando que invadan Venezuela, hoy salió aplaudiendo y apoyando el secuestro armado del barco petrolero que llevaba petróleo venezolano, hoy salió delinquiendo, delinquiendo y delinquiendo", señaló en el mismo acto.

Maduro dijo que Machado, quien llegó la madrugada de este jueves a la capital noruega tras 11 meses de vivir en la clandestinidad en Venezuela, hizo el "ridículo". "Salió respirando por la herida, porque este pueblo está unido, movilizado, victorioso y este pueblo derrotó el fascismo, derrotó a los nazis, derrotó a los apellidos (en relación a la oposición mayoritaria del país) y más nunca volverán los apellidos a Venezuela", apuntó.

Machado dice que "por supuesto" que va a regresar a Venezuela. Pero ¿cómo y con qué consecuencias? "Sé exactamente los riesgos que corro", defiende. La Fiscalía de Caracas avisó de que sería considerada fugitiva si salía a recoger su Nobel, porque la acusa de "actos de conspiración, incitación al odio y terrorismo".

"Muchas cosas"

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Trump, aseguró esta noche que la actual campaña de presión sobre Caracas "trata sobre muchas cosas" y, nuevamente, señaló temas como la inmigración o el tráfico de drogas. "Se trata de muchas cosas", respondió Trump al ser preguntado en el Despacho Oval sobre si el actual despliegue militar en el Caribe trata "sobre tráfico de drogas o sobre petróleo".

El republicano evitó responder directamente al asunto del petróleo, un factor señalado por aquellos críticos con la campaña de presión sobre Caracas, un dispositivo que muchos consideran que busca exclusivamente sacar del poder al Gobierno de Maduro.

"Una de ellas es el hecho de que han permitido que millones de personas entren a nuestro país, incluyendo presos, narcotraficantes y personas de instituciones psiquiátricas, probablemente en una proporción mayor que la de cualquier otro país", explicó Trump usando un argumento que ha repetido numerosas veces este año pero nunca ha sido contrastado con datos.

"Nos han tratado mal y supongo que ahora nosotros no los estamos tratando demasiado bien"

Trump también denunció una vez más que la cúpula de Gobierno y el Ejército en Venezuela están involucrados en el envío de droga a EEUU y destacó que las operaciones militares para destruir lanchas supuestamente usadas por traficantes de drogas en el Caribe y el Pacífico oriental han reducido en un 92 % el narcotráfico en esas rutas.

"Cualquiera que se involucre en eso ahora mismo no le va a ir bien", apuntó Trump, que volvió a repetir que los ataques "en tierra" sobre grupos que Washington asegura que están involucrados en tráfico de estupefacientes "se están poniendo en marcha". "Nos han tratado mal y supongo que ahora nosotros no los estamos tratando demasiado bien", concluyó Trump.

Rechazo de Colombia y Cuba

Un día después de la incautación del petrolero, el Gobierno colombiano de Gustavo Petro rechazó el ataque y dijo que su nación no tiene ninguna razón para denegar una posible solicitud de asilo del Maduro, en caso de dejar el poder en su país.

Antes de la reacción colombiana, Trump había apuntado a Petro como "el siguiente" foco de su presión militar, que ha dicho que podría expandir a operaciones terrestres en Venezuela pronto.

Otra nación que condenó la incautación estadounidense fue Cuba, cuyo presidente, Miguel Díaz-Canel, aseguró que "constituye un acto de piratería, violatorio del Derecho Internacional y una escalada en la agresión contra ese hermano país".

Nuevas sanciones contra familiares de Maduro

Además de la incautación del petrolero, el Departamento del Tesoro incluyó en la lista de sancionados a Efraín Antonio Campo Flores, Francisco Flores de Freitas y a Carlos Erik Malpica Flores, todos ellos emparentados con la esposa de Maduro, Cilia Flores.

Los tres forman parte de una batería de sanciones de la Administración de Donald Trump que también afecta al sector petrolero venezolano, incluyendo a un empresario y seis compañías navieras, y bloqueando a seis buques.

El Departamento del Tesoro apuntó en un comunicado que Campo Flores y Flores de Freitas, conocidos como los "narcosobrinos", fueron arrestados en Haití en 2015 por narcotráfico y condenados en Estados Unidos en 2016.

