Aguirre dice que el novio de Ayuso tiene "una discusión con Hacienda" y Emilio Delgado responde con todas las de la ley

El diputado de Más Madrid en la Asamblea, Emilio Delgado, ha saltado como un resorte en el programa de este viernes de Malas Lenguas al escuchar una de las frases que la expresidenta madrileña, Esperanza Aguirre, ha hecho ante los medios de comunicación.

Se trata del comentario que ha hecho sobre el proceso judicial de Alberto González Amador. En lugar de hablar de la investigación por presunto fraude fiscal del novio de Isabel Díaz Ayuso, Aguirre ha hablado de la causa por la denuncia que presentó por un presunto delito de revelación de secretos.

"El proceso no es de su novio. A ver si no haces como televisión española. No, el proceso, el actual es al fiscal General del Estado por revelación de secretos, que es un delito. El novio, lo que tiene, es una discusión con Hacienda", ha razonado la expresidenta madrileña.

Precisamente, este viernes, la Audiencia Nacional ha confirmado el procesamiento de González Amador y se sentará en el banquillo por presunto fraude fiscal y falsedad documental. Lo que viene siendo una discusión con Hacienda.

Al ver las declaraciones de Esperanza Aguirre, Emilio Delgado no ha desaprovechado la ocasión de responder con todas las de la ley y su réplica está siendo muy compartida en redes.

"Bueno, Aguirre no es la persona que más rápido se haya dado cuenta de la corrupción nunca. La ha tenido alrededor, le ha cubierto hasta las cejas y no la ha visto nunca. No se va a poner a verla ahora", ha explicado.

Emilio Delgado ha defendido que lo de González Amador "no es una discusión con Hacienda". "No es que haya pasado una sede de Hacienda y haya piso el fregado. Es que le han cogido con varias empresas fabricando facturas falsas y varios delitos fiscales y alguno que tiene que ver con organización criminal. Lo que queda claro es que mintió el novio de Ayuso, mintió Ayuso y mintió el jefe de Gabinete de Ayuso. La cosa va para adelante", ha razonado.