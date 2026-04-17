Aitor Albizua habla así de lo que pasó con el programa 'La familia de la tele'

El periodista y presentador de programas de televisión como Cifras y letras, Aitor Albizua, ha sido entrevistado en el podcast ¡Menudo cuadro!, que conducen Carlota Corredera, David Andújar y David Insua en RTVE Play

Durante la conversación ha sido preguntado por si se llevó algún aprendizaje de La familia de la tele, el espacio que lanzó la corporación pública similar a Sálvame y que tuvo a Albizua como uno de sus rostros, junto a otros como Belén Esteban, María Patiño o Kiko Matamoros.

"Me llevo todos, porque es o enrabietarte o directamente el aprender también de las cosas que no funcionan. Yo el análisis que hago a posteriori, que también hacer análisis a posteriori así como súper detallado, y decir tendríamos, tendríamos... Esto es injusto, pero yo lo que pienso es que fue una pena", ha afirmado.

Albizua se ha extendido y ha explicado que "fue una pena por la cantidad de gente que se ilusionó, que dejó trabajos para venir a este proyecto".

Además, intentando descifrar cuál fue la razón que llevó a que no triunfara, ha asegurado lo siguiente: "Los motivos son miles, circunstancias muchas que se juntan en un mismo momento y que no sabes dar con la tecla. Todo eso además sumado a una mediatización y a un ruido, y en esto yo me voy a mantener ahí, completamente injusto con tintes completamente clasistas".

"Ahora todo el mundo sabía lo que había que hacer en la pública. ¿Tú quién eres para decir quién puede o no puede trabajar en la televisión pública?", ha concluido el comunicador.

La voz de Corredera

Corredera, siendo la voz de la experiencia y con el éxito de Sálvame a sus espaldas, quiso dar su opinión: "Yo creo que hay una realidad y es que la fórmula del éxito en televisión no existe".

"Puedes tener elementos que por separado ya han funcionado y cuando los juntas y los mezclas no funciona y no pasa nada. Es todo prueba-error. Se vuelve a intentar, se vuelve otra vez a ilusionar", ha proseguido diciendo.

Finalmente, ha acabado haciendo una reflexión: "He vivido muchísimos éxitos y he vivido 14 años de exitazo con un programa que cambió la forma de hacer la tele, de ver la tele y que ha salvamizado muchas cosas que nadie sabe tampoco porque funcionan. A mí me preguntaban que por qué funcionaba, pero y yo qué sé".