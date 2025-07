Aitor Esteban anticipa lo que puede pasar en España en 2026

Aitor Esteban, presidente del PNV, ha estado con José Luis Sastre en Hoy por hoy y ha hablado del futuro del Gobierno de España. "¿Es viable la legislatura si el Gobierno no logra aprobar los Presupuestos para el próximo año?", ha preguntado Sastre.

"Es muy complicada. Se me hace duro pensar una Legislatura sin un Presupuesto. Hasta ahora se ha podido salvar la situación, sobre todo porque estaban los fondos europeos y estaban fuera del alcance de regulación del parlamento y ha podido trabajar el Gobierno con una especie de doble presupuesto", ha comentado.

Ha añadido Esteban que "eso ya se acaba": "Lo veo complicado. Me parece tremendo que haciéndose una apuesta por una investidura desde posiciones muy diferentes, ni siquiera por parte de algunos partidos haya habido voluntad nunca de dar un presupuesto al Gobierno. Me parece que es una contradicción".

Sobre a quién se refiere, Esteban ha afirmado que a Podemos, que "no ha tenido, por cuitas internas, ninguna intención de darle mucho oxígeno a este Gobierno". Del papel de Junts ha dicho que "está con una agenda muy propia y todo lo que no toca esa agenda no existe para ellos".

"En realidad sí que tiene una repercusión en la ciudadanía y en la percepción que se tiene de unos y otros. Cada uno tiene libertad para fijar una forma de hacer y tiene una visión de cuál es la realidad, que no tiene que coincidir con la que tenemos los demás", ha zanjado.