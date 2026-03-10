Sarah Santaolalla anuncia que deja 'En boca de todos': "No puedo más, no tengo que aguantar más y no quiero blanquear más"

Sarah Santaolalla abandona En boca de todos después de su encontronazo con Antonio Naranjo. La tertuliana ha remitido una carta donde explica que deja el programa de Nacho Abad "después de muchas situaciones machistas, negacionistas e inhumanas".

"He decidido poner fin a mi trabajo en el programa En Boca de Todos. Después de muchas situaciones machistas, negacionistas e inhumanas. En ese espacio me han acusado de ser desde 'concubina' hasta una 'falsa víctima' o de 'enseñar mis COCOS'", ha denunciado en un comunicado.

"Creo que no puedo estar en un lugar donde se desprecia a las víctimas, se nos humilla y se defiende a los agresores. No puedo sentarme en una mesa en la que hay mentirosos profesionales, mercenarios de la información y gente pagada por el poder político y fingir que todos somos iguales", ha señalado.

Y ha añadido: "Es incompatible con todo lo que creo, defiendo y respeto. Por todo ello, se acabaron mis colaboraciones en ese programa de televisión, para que se acaben también las emboscadas".

Por último ha dado las gracias a Mediaset, al canal Cuatro, a la productora "y a la gente buena que hay detrás de las cámaras, al equipo de dirección y a los compañeros que sí han sabido estar a la altura".

"Y adiós, para siempre, a los que no. No puedo más, no tengo que aguantar más y no quiero blanquear más. Ninguna persona decente puede tolerar esto. Se llama dignidad y yo tengo mucha. Nos vemos en la pantalla, pero en otras más dignas", ha zanjado.

Irene Montero la defiende

La líder de Podemos, eurodiputada y exministra de Igualdad, Irene Montero, ha querido dejarle un mensaje de apoyo a Santaolalla en X después de la situación que ha vivido con Antonio Naranjo, que le ha preguntado por su brazo en cabestrillo en tono irónico.

Un cabestrillo que lleva desde hace unos días cuando tuvo un altercado con Vito Quiles a la salida de un acto por el 8M en el Senado.

"Normalizar la violencia política y hacerlo pasar por una 'opinión más' como se hace aquí es el caldo de cultivo para que la violencia vaya a más. Organicémonos amigas porque quienes se tienen que ir son ellos, no nosotras. Todo mi apoyo", ha señalado Montero en sus redes.