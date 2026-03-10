¿Ejecutado el "hombre de las nueve vidas"? La incógnita del general iraní Qaani, señalado como agente del Mossad

El comandante de la Fuerza Quds, Esmail Qaani, en el funeral del general Abbas Nilforoushan, fallecido en un ataque israelí contra Beirut, el 15 de octubre de 2024, en Teherán.

El régimen iraní es conocido por aplicar la ejecución como un arma ideal para silenciar a opositores. La ha usado profusamente contra los manifestantes que reclamaban una mejor calidad de vida y más libertades, en la ola de protestas iniciada el pasado diciembre, por ejemplo.

Pero los ayatolás también usan este aplastamiento del contrario si encuentran fisuras en sus propias filas. Y ahora es lo que se cree que ha pasado con una de las figuras militares más poderosas de Irán, cuyo paradero sigue siendo desconocido tras convertirse en el foco de rumores de que era un espía israelí. El "hombre de las nueve vidas", el que escapa siempre de los ataques enemigos, es acaso un agente del Mossad?

Se dice que el general de brigada Esmail Qaani, del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), despertó sospechas de sus superiores tras salir ileso del ataque aéreo al comienzo de la guerra que mató a Ali Jamenei, exlíder supremo de Irán, así como a numerosos altos funcionarios y posibles sucesores, el pasado 28 de febrero. En Oriente Medio se especula sobre su posible arresto domiciliario o su ejecución, informan medios como The Telegraph.

Como jefe de la Fuerza Quds, una de las cinco ramas del CGRI, este hombre de 68 años ha sido señalado como el responsable de exportar el terrorismo iraní mediante el entrenamiento y equipamiento de grupos revolucionarios islámicos fuera de Irán desde 2020. El llamado Eje de Resistencia, tan debilitado ahora.

Su nombre cobró especial protagonismo cuando reemplazó a Qasem Soleimani, que fue asesinado por orden de los Estados Unidos de Donald Trump en el último mes de su primer mandato, en 2020.

La semana pasada, diversos artículos señalaron una supuesta tendencia de Qaani a escapar de incidentes que han causado la muerte de otras personas de alto mando. Uno de ellos afirmó que el general había "pasado los últimos dos años forjándose una reputación por su extraordinaria capacidad para salir ileso mientras todos a su alrededor morían".

Uno de los incidentes involucró el ataque masivo contra altos mandos del CGRI en la Guerra de Doce Días de Israel y EEUU contra Irán, en junio pasado. Inicialmente se creyó que había muerto, pero luego apareció en un evento público vestido de civil y con una gorra de béisbol calada. Esto evocó una secuencia similar de eventos en octubre de 2024.

Aumentaron entonces los rumores los informes de que Tel Aviv había publicado una lista de funcionarios iraníes y vinculados a Irán que quería eliminar en la actual ronda de combates. Durante el fin de semana que marcó el inicio de la guerra, dicha lista se declaró "completa", pero el nombre del general Qaani no fue incluido.

Una cuenta en persa en X, que se cree está dirigida por la agencia de espionaje israelí, el Mossad, negó que el general Qaani fuera uno de sus espías el año pasado. Desde el ataque que mató a Jamenei hace nueve días, numerosas cuentas en redes sociales de dudosa procedencia han alegado que el general Qaani era un agente israelí de larga data, algunas de las cuales han superpuesto su cabeza a un uniforme de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). También hay informes de que el general Qaani está siendo interrogado por el servicio de seguridad interna de la Guardia Revolucionaria.

En una guerra que figuras en Estados Unidos como el propio secretario de la Guerra, Pete Hegseth, parecen empeñadas en presentar como una película de acción, esta historia tiene el sello de un thriller de espionaje. Una fuente israelí con experiencia en inteligencia declaró al diario británico: "En última instancia, nadie lo sabe". "Quizás la verdad sea que él es quien dice ser, leal al régimen iraní, y toda esta habladuría forma parte de una operación para socavarlo a él y a su labor contra Israel", ahonda.

Potente inteligencia

La especulación se produce en el contexto de lo que parece ser una sorprendente penetración israelí en el sistema de seguridad iraní. Han surgido indicios de cómo llevaron a cabo el asesinato de Jamenei (ahora sucedido por su hijo, Mojtaba), incluyendo el hackeo de las cámaras de tráfico de Teherán.

También se dice que el Mossad estuvo operando sobre el terreno durante la guerra de junio para ayudar a eliminar las defensas antiaéreas.

Se desconoce si algún agente israelí estuvo dentro de Irán durante los preparativos del conflicto actual.

Sin embargo, antiguos agentes han afirmado anteriormente que el Mossad ahora puede extraer una gran cantidad de datos de Irán digitalmente, incluso persuadiendo a los iraníes para que se los transmitan, sin saber que están tratando con la inteligencia israelí.

Según diversos informes, el general Qaani es visto como una figura menos visionaria y transformadora que Soleimani dentro de los círculos del CGRI. No obstante, el veterano de la guerra entre Irán e Irak era visto como leal al régimen al aportar décadas de experiencia a su función de exportar el terror a la región.