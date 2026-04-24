Dicen que "cómo está de mal Paz Vega" y Alba Carrillo recuerda los problemas de la actriz con Hacienda con un comentario que nadie vio venir

Una respuesta de la modelo y colaboradora de televisión Alba Carrillo sobre la actriz Paz Vega se ha hecho viral en las últimas horas. Ha sido en el programa de Ten TV El Sótano y está dando que hablar en redes sociales después de que el perfil del propio canal lo compartiera y varios usuarios se hicieran eco.

Paz Vega ha sido noticia en los últimos días después de que se conociera su separación de su marido, Orson Salazar, tras casi 25 años de amor. La revista ¡Hola! incluso publicó unas fotografías en las que aparecía, como la describía la propia publicación, "abatida, cabizbaja, muy seria y sin poder contener las lágrimas en algunos momentos".

Mientras hablaban en el programa de TEN TV de esta ruptura, la colaboradora Marta Riesco afirmó que "cómo está de mal Paz Vega".

"Yo la notaba como que necesita un abrazo, pobre", dijo otra tertuliana del programa de Carrillo. En ese momento, la propia presentadora decidió opinar y mojarse y recordó los problemas que ha tenido la actriz con Hacienda.

"A ver, que también tendría que estar mal antes por no pagar a Hacienda, que también hay que pagar a Hacienda. Lo de las rupturas está mal, pero me da un poco de pena porque todos estamos mal, pero hay que pagar", aseguró al momento la presentadora.

La relación de Paz Vega y Hacienda

Tal y como informó la revista Lecturas, Paz Vega tendría una deuda de "alrededor de 3 millones de euros con la Agencia Tributaria" e informó que "el año 2025 fue nefasto para las finanzas al perder parte de su patrimonio".

De hecho, el pasado mes de junio la Agencia Tributaria publicó el listado de grandes morosos de ese año donde aparecía la actriz Paz Vega que, como contó RTVE, "aún debe al fisco 2,3 millones de euros tras haber elevado su deuda en 538.00 euros respecto a la lista anterior".