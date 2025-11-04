Alberto San Juan dice lo que ha fallado para que un 21,3% de los españoles aprueben el franquismo

El debate y la etapa del dictador Francisco Franco al mando de España está más en boca de todos hoy en día que hace unos años, especialmente gracias a los datos que salieron del último barómetro del Centro de Investigación Sociológicas, en el que se muestra que un 19% de los jóvenes españoles considera que los años del franquismo fueron "buenos o muy buenos".

En ese mismo informe del CIS se refleja que ese porcentaje, si se habla a nivel global de toda la población y no solo de los jóvenes, sube al 21,3%, aunque también se informa que para el 65,5% los años de la dictadura fueron "malos o muy malos", mientras que un 6,1% definen los años de la dictadura con el término "regular".

Además, este barómetro ha coincidido en el tiempo con el estreno de la película de comedia La Cena, que está protagonizada por Alberto San Juan, Mario Casas o Asier Etxeandía y que trata sobre los primeros años del franquismo y cómo se celebró la victoria de la Guerra Civil.

San Juan, este lunes, estuvo en el programa de RTVE Directo al grano y fue preguntado por el hecho de abordar estos temas desde la comedia, algo que apoyo y justificó de esta forma.

"Me parece de lo más oportuno hacer una comedia sobre el franquismo porque es una etapa tan determinante en nuestra historia moderna y que tiene tanta incidencia en el presente que cómo no hablar de la Guerra Civil y de la dictadura. También habría que hablar mucho más de la Segunda República, la cual se ha arrojado a la oscuridad y la comedia es un vehículo perfecto para abordar cualquier tema por trágico que sea", afirmó el actor.

"Ha fallado una educación democrática básica"

Durante la entrevista, San Juan también fue preguntado por estos datos del CIS y aseguró que "solo es posible hacer esa afirmación desde el desconocimiento de la realidad histórica o bien si eres uno de los mayores terratenientes o capitalistas del país y beneficiario de la dictadura franquista". "Si eres uno de estos puedes decir que a mí me va bien y entonces encantado", añadió.

En caso de no ser nada de esto, el actor describió la dictadura militar como "un golpe de estado contra las clases trabajadoras y a favor de las élites propietarias". "Si se quiere disfrazar de otra manera se puede contar lo que te de la gana", remató el actor, que finalmente confirmó que lo que ha fallado es "una educación democrática básica".