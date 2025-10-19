Alberto San Juan da una lección imperdible al ver que el 21% de los españoles cree que el franquismo fue "muy bueno"

El actor Alberto San Juan, ganador de dos Premios Goya, ha analizado las causas y las consecuencias de que el 21,3% de la población crea que los años del franquismo fueron "buenos o muy buenos".

Son datos publicados en el último informe del Centro de Investigación Sociológicas (CIS), que refleja otro dato también llamativo: un 19% de los jóvenes españoles cree que los años del franquismo fueron "muy buenos".

En una entrevista en el diario El Mundo, San Juan ha sido preguntado por ese dato que él mismo ha calificado como "terriblemente preocupante" y del que cree que "responde a un contexto actual en el que se está desacreditando la democracia y que obedece a una intención política de quienes están construyendo un proyecto autoritario".

"La democracia es al acceso universal a los derechos básicos, incluido el derecho a la información independiente. Actualmente nos movemos en unas sombras en que el problema para esta gente ya no es cómo se gestiona la democracia, sino la democracia en sí. Por eso me parece muy peligroso que se intente erosionar la democracia, el único sistema político admisible, para consolidar una vía autoritaria. Eso se está viendo en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, en España... Y en ese contexto se frivoliza con dictaduras anteriores como la franquista", subraya el actor.

Apunta a la Transición

Preguntado por las razones que han podido llevar a que tanta gente idealice el franquismo, San Juan apunta a la Transición: "Las élites decidieron construir una cultura democrática sin dejar claro qué fue la Segunda República, qué fue la Guerra Civil y qué fue el franquismo. Y es imposible crear de la nada una cultura democrática que haga pedagogía sobre el significado de una dictadura".

"Es esa ignorancia asumida la que permite que un líder como Santiago Abascal mantenga que el gobierno de Sánchez es el peor en 80 años de historia. Un gobierno democrático, por funesto que te parezca, no es en ningún caso peor que una dictadura. A mi juicio hay una cosa muy elemental que no se dejó clara en la Transición y es que la Segunda República y el gobierno del Frente Popular podían parecerte un horror, pero habían sido elegido en las urnas, en unas elecciones, en unas elecciones democráticas y legales", insiste.

"Pactaron el silencio"

San Juan también ha hablado estos días en la Cadena Ser sobre la Transición y ha recordado que los propios protagonistas de aquella época han "reconocido abiertamente que pactaron el silencio frente al proyecto que había supuesto la Segunda República de una democracia moderna frente al proyecto que suponía el franquismo de exterminar a media población para mantener los privilegios de una minoría".

"Entonces es normal que haya un déficit de conocimiento de nuestra propia historia. Lo tremendo no es que se pactara ese silencio en el 77. Lo tremendo es que se haya mantenido después", ha insistido antes de lamentar que "la larga etapa de González no sirviera para terminar con las fosas comunes, con los desaparecidos y con la ignorancia de nuestro pasado".