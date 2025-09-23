Alboroto por un nuevo producto de Mercadona: todos coinciden en que no es casualidad el sitio donde lo han colocado

Mercadona ha provocado una enorme expectación por un nuevo producto que ha sacado a la venta estos días por 1,85 euros: las llamadas patatas tubo sour cream.

Son muchos los usuarios que han visto un evidente parecido entre ese producto y las Pringles Sour Cream & Onion. Una de ellas ha sido la usuario de TikTok @que_lo_pruebe_iris, que se ha fijado en un detalle: "Mirad, encima las ponen literalmente al lado. Novedad, 1.85".

"Me las llevo y hacemos una comparativa. El aroma es muy parecido, la pinta es muy parecida. Son súper parecidas, lo que pasa es que noto menos intensidad y me sabe más la patata y lo otro, pero más flojito que en las Pringles. Se parecen en un 90%, muy bien, muy bien", dictamina.

Otro de los usuarios que se ha fijado en el producto ha sido @borjapperezz, quien destaca que este producto de Mercadona no lleva gluten, a diferencia de las Pringles

"Así que este tipo de patata no lo he probado nunca. Huelen bien. Están muy buenas, saben como muchísimo a yogur", describe.

"Es patata en polvo un 40%, el resto como son sabores y aditivos la verdad que la cebolla está súper suave y el sabor a crema se nota bastante. Están bastante buenas. Como descubrimiento, un diez de diez y de sabor también", celebra.

En los comentarios, un usuario asegura que Mercadona ya vendió anteriormente este producto: "Antes las tenían a 1.15€. Luego las retiraron y ahora las han vuelto a sacar a 1.85".

"Ya habían estado hace muchos años atrás y costaban un euro", dice otro. Y otro, en un sentido similar: "Por 14 céntimos me voy con las Pringles".

"Me había ilusionado hasta que he visto el precio y para la diferencia pues sinceramente sale mejor comprarse las Pringles", señala otro más.