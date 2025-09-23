Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Alboroto por un nuevo producto de Mercadona: todos coinciden en que no es casualidad el sitio donde lo han colocado
La comparativa ha sido inmediata. 

Rodrigo Carretero
Varios carritos de la compra en Mercadona.Getty Images

Mercadona ha provocado una enorme expectación por un nuevo producto que ha sacado a la venta estos días por 1,85 euros: las llamadas patatas tubo sour cream.

Son muchos los usuarios que han visto un evidente parecido entre ese producto y las Pringles Sour Cream & Onion. Una de ellas ha sido la usuario de TikTok @que_lo_pruebe_iris, que se ha fijado en un detalle: "Mirad, encima las ponen literalmente al lado. Novedad, 1.85".

"Me las llevo y hacemos una comparativa. El aroma es muy parecido, la pinta es muy parecida. Son súper parecidas, lo que pasa es que noto menos intensidad y me sabe más la patata y lo otro, pero más flojito que en las Pringles. Se parecen en un 90%, muy bien, muy bien", dictamina. 

Otro de los usuarios que se ha fijado en el producto ha sido @borjapperezz, quien destaca que este producto de Mercadona no lleva gluten, a diferencia de las Pringles 

"Así que este tipo de patata no lo he probado nunca. Huelen bien. Están muy buenas, saben como muchísimo a yogur", describe.

"Es patata en polvo un 40%, el resto como son sabores y aditivos la verdad que la cebolla está súper suave y el sabor a crema se nota bastante. Están bastante buenas. Como descubrimiento, un diez de diez y de sabor también", celebra. 

En los comentarios, un usuario asegura que Mercadona ya vendió anteriormente este producto: "Antes las tenían a 1.15€. Luego las retiraron y ahora las han vuelto a sacar a 1.85".

"Ya habían estado hace muchos años atrás y costaban un euro", dice otro. Y otro, en un sentido similar: "Por 14 céntimos me voy con las Pringles".

"Me había ilusionado hasta que he visto el precio y para la diferencia pues sinceramente sale mejor comprarse las Pringles", señala otro más. 

