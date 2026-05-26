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Alec Baldwin vuelve a España y la diferencia que ve con Nueva York es para poner en valor
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Alec Baldwin vuelve a España y la diferencia que ve con Nueva York es para poner en valor

El actor está rodando la película 'El sastre del rey'.

Juan De Codina
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Alec Baldwin, en una imagen del pasado noviembreGetty Images

El popular actor Alec Baldwin ha vuelto a España. Con motivo del rodaje de El sastre del rey, película dirigida por Pedro Casablanc en la que participará, ha estado en Granada durante esos días y ha roto en elogios hacia la ciudad y, especialmente, hacia la Alhambra.

Ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que aparece grabándose de noche, cerca de la medianoche. "Así que aquí estoy en la Alhambra, creo que esta es la Alhambra original, mira qué bonita es ahí", ha expresado al principio.

Mientras caminaba y enseñaba la zona, reconocía que se iba a "oscurecer más": "Es noche cerrada, estoy alejándome de la Alhambra. Chicos, ha sido genial volver aquí. Me encanta España, me encanta Granada, es precioso".

"Tanta historia..."

"Tanta historia aquí... Es increíble. Estamos bajando de vuelta al hotel, el Palacio de la Alhambra, pero queríamos subir a la Alhambra, a la cima de la colonia, para cenar. Ay, ay, ay... La cena fue genial", ha expresado el actor, que no se ha cortado en elogiar todo lo que le rodeaba.

"Cuando grabas películas, viajas mucho. He estado en tantos sitios haciendo películas, en México, Australia, Irlanda e Inglaterra. Pero no tienes tiempo de verdad. Especialmente si tienes un buen papel, si haces de protagonista en la película, que parece que no hago nada últimamente, pero puedo ver cosas y en este viaje intentamos ver cosas", ha relatado.

"La historia se conserva"

Durante el fin de semana de rodaje tuvieron tiempo libre para poder visitar distintos lugares de Granada: "Fui a mi iglesia, encontré la iglesia: Iglesia parroquial de Sagrada. He estado en la catedral".

"Siempre es divertido viajar a lugares como este, me encanta España. España es historia, belleza y la gente es bellísima. Me encantan las ciudades donde la historia se conserva, no como en Nueva York, donde todo es cuestión de dinero. En EEUU todo gira en torno al dinero. Me encanta estar aquí en España", ha rematado el actor.

Juan De Codina
Juan De Codina
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Redactor de Virales de El HuffPost. Graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, trabajó en el Diario AS como redactor en la sección de fútbol y narrando partidos nacionales e internacionales en la web. Deporte, cine y superhéroes son sus grandes amores.

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