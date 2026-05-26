El inciso que hace Joan Manuel Serrat cuando le dicen que se ha "jubilado"

Este martes se han celebrado los III Premios de la Academia de la Música de España en el Palacio Municipal de Ifema de Madrid. La gala, presentada por Leonor Watling, ha dejado como gran triunfadora a Rosalía, que se ha llevado cinco galardones: productora del año por Lux, Mejor Álbum de Pop, Mejor Canción y Mejor Videoclip.

En total, se han entregado premios en 44 categorías. El de Mejor canción pop-rock ha sido para Caída libre, de Leiva, mientras que Guitarricadelafuente ha ganado los galardones a Mejor álbum de música alternativa y Mejor canción alternativa.

TVE ha hecho cobertura de los premios y, durante los informativos presentados por Pepa Bueno, han entrevistado a Joan Manuel Serrat, que ha recibido el Premio de Honor de la Academia de la Música de España en reconocimiento a su trayectoria. Se trata de un galardón que se entrega por primera vez desde que los premios nacieran en 2024.

Pepa Bueno daba paso a la periodista Vanesa Gómez, que estaba junto a Joan Manuel Serrat: "Un galardón que se entrega en esta ocasión por primera vez, felicidades de nuevo. Se jubiló hace casi cuatro años, pero en este tiempo le hemos visto recoger mucho más premios".

"No me jubilé..."

Tras preguntarle si esperaba "esta despedida de recibimientos" que ha ido teniendo, Serrat quiso hacer un inciso: "La verdad es que no me jubilé, me retiré de los escenarios. Quizá es una cosa así de concepto, pero que tiene su importancia". Respondiendo a la pregunta, afirmó: "Me avisaron hace un tiempo de este premio y estoy muy satisfecho. Es un premio que viene como resultado de la supervivencia".

Preguntado por el complejo momento global y el compromiso que ha mostrado durante su carrera, ha analizado: "Se refiere más bien a compromiso a lo largo de toda una trayectoria, no por un hecho puntual. Tenemos muy poco tiempo para que explique yo cómo vivo el mundo y sobre todo para tener una respuesta cara sobre cómo mejorar las condiciones en las que estamos".

"Depende mucho de nosotros, si tenemos una posibilidad de hacerlo, es lo que hay que hacer, mejorarlo", ha concluido Serrat en su intervención en La 1.