"El daño a Julio Iglesias ha sido enorme e irreparable": los abogados del artista celebran la decisión de la Fiscalía

Un "linchamiento público". Así valoran los abogados de Julio Iglesias la situación que afronta su defendido sobre la denuncia por presuntas agresiones sexuales a extrabajadoras de sus mansiones. El equipo legal del artista ha reaccionado con un comunicado recibido en España a última hora del viernes, después de conocer la decisión de la Fiscalía española de archivar la investigación ante la "falta de jurisdicción" y competencia de los tribunales españoles.

Para sus abogados, tal y como informa EFE, la medida adoptada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional es una buena noticia por la que han mostrado su satisfacción, alegando que "se ha basado en la legalidad y en la jurisprudencia vigente".

No obstante, aseguran que el caso conocido hace semanas a raíz de una investigación de Eldiario.es y Univisión Noticias, ha generado a Julio Iglesias "un daño enorme e irreparable, afectando no solo a su imagen pública, sino también a él y su entorno familiar".

Los hechos denunciados por dos extrabajadoras de las mansiones del cantante en República Dominicana y Bahamas se habrían producido en 2021 e incluirían los cargos de agresión sexual y acoso. También llegaron a los tribunales españoles, que decretaron de inmediato el secreto de las investigaciones.

Un linchamiento y un cúmulo de documentos

Tanto una empleada de hogar como una fisioterapeuta que trabajaron en sus residencias aportaron documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp y registros de llamadas para demostrar la veracidad de sus acusaciones, que incluyen agresiones sexuales, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas, de acuerdo con la investigación destapada por los dos medios.

Las dos mujeres presentaron la denuncia el pasado 5 de enero, representadas por la organización Women's Link, y señalaron que lo hacían para que otras lo denuncien y no vuelvan a sufrir abusos de este tipo.

El propio Julio Iglesias se pronunció poco después, primero en un comunicado publicado en sus redes donde se declaraba "víctima" de una campaña en su contra y negaba los hechos imputados. De inmediato sorprendía con otra publicación, en este caso en sus stories donde publicó capturas de mensajes de whatsapps mantenidos con extrabajadoras, en los que se podía leer un tono de confianza entre las dos partes, algo denunciado de inmediato por las asociaciones denunciantes.

Ante el escándalo provocado de inmediato por el caso, el equipo legal de Julio Iglesias pone el foco en "el linchamiento público" que el artista ha sufrido "fruto de la orquestación de un montaje mediático". Ante ello, prometen que seguirán trabajando "en pro de la justicia, la verdad y el completo restablecimiento de su honorabilidad".

No es el final del caso

La noticia también ha provocado la reacción de las organizaciones Women's Link y Amnistía Internacional, que asesoran a las exempleadas de Julio Iglesias que denunciaron al artista en España y que consideraron "lamentable" la decisión, al tiempo que anunciaron que las dos mujeres "seguirán luchando por justicia y acudirán a las vías legales disponibles".

Para su rechazo, la Fiscalía argumenta que la ley española exige, entre otras cuestiones, que el denunciado sea un ciudadano español, que no haya un procedimiento abierto en el lugar donde se habrían cometido los hechos o en un tribunal internacional y que exista una "conexión material con España", por ejemplo, que las víctimas sean españolas o residentes en el país.