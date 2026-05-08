Alfonso Serrano dice que México tiene un "gobierno fascista" y un profesor mexicano le deja las cosas claras

El PP sale en tromba después de que Isabel Díaz Ayuso cancele la tercera parte de su viaje por México con un comunicado, a través del equipo de prensa de su gabinete, que ha dado que hablar, y mucho, por su contundencia y por acusar a Claudia Sheinbaum de "boicot" al "amenazar" a los organizadores de los Premios Platino del Cine Iberoamericano.

Uno de los que ha salido a defender a Ayuso es el secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano, que ha aparecido en la red social X para lanzar una crítica contundente al Gobierno mexicano, al que ha llegado a tildar de fascista.

"Y sufre a una presidenta totalitaria, aplaudida por la izquierda española que se echaría a la calle si un gobierno en España hiciera la décima parte de lo que ella hace con quienes no piensan igual", ha rematado Serrano. En cuestión de horas, su mensaje ha generado cientos de reacciones, tanto de españoles como de mexicanos.

Una de las más sonadas es la de Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales, que ha contestado a Serrano con una réplica que no ha pasado desapercibida: "Con estos idiotas que prostituyen los conceptos básicos a contentillo hay que lidiar".

"El fan de Feijóo, Abascal y Rajoy se atreve a calificar de fascista y totalitaria a una presidenta que ganó de forma abrumadora su cargo y que tiene los mayores niveles de popularidad. La derecha es absurda en todo tiempo", ha rematado.

"Ayuso vino a hacer el ridículo"

Sobre la cancelación del viaje de Ayuso en México también tiene algo que decir. Para el profesor, la presidenta madrileña fue a "hacer el ridículo": "La recibió una alcaldesa impopular de poca monta; mostró su ignorancia y bajísimo nivel intelectual, le enseñaron que México se escribe con X, fue a uno de los dos estados más pequeños del país donde estuvo con 4 pianistas vendepatrias irrelevantes".

Y añade: "Además, consiguió acrecentar el liderazgo de la presidenta Sheinbaum. Francamente, una visita que la deja mal parada a ella y a la derecha mexicana, que ratifica su entreguismo".