Alucina con lo que le han dejado en la mesilla en un hotel de China: "Lo más extraño que me ha pasado"

El usuario de TikTok @mikeandmerytv ha compartido su estupor por lo que se ha encontrado en la mesita de noche al llegar a un hotel en China.

"Esto es lo más extraño que me han dejado a mí en una habitación de hotel. No me esperaba encontrar esto en una habitación de hotel de China, ya lo digo. Aquí está la cama, una cama bien, muy grande, pero esto no es", empieza explicando.

"Lo que yo os cuento está en la mesilla. Nos han dejado aquí esta cápsula, que hay una chica en pelotas, y aquí una caja de profilácticos", dice mientras muestra una especie de tarro de buen tamaño.

"Esto ni gira ni nada, tiene ahí un QR que ahora mismo lo vamos a utilizar a ver qué sale aquí", dice antes de que su pareja detalle: "Son vibradores, masturbación masculina, emociones de lencería sexy. Los precios y todo".

"Entonces tú puedes comprar todo eso con el móvil y llega alguien y te lo trae aquí. ¿No creo que salga de la caja, no? Son capaces de que aparezca un robot con dos perolas o un cimbrel y un tanga", dicen.

"Los que hayáis estado en China ¿os habéis encontrado alguna vez un percal como este?", pregunta. En las reacciones, una persona señala: "Tenías que haber pedido algo aunque fuera solo por hacer el experimento 😂😂😂".

"Los preservativos, en la bandeja donde están las tazas y las bolsitas de té, sí... lo de la cajita no. 🤣🤣🤣", apunta otro.