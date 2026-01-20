Alsina saca una conclusión tras el accidente de tren de Adamuz que merece mucho la pena escuchar

El presentador de Más de uno de Onda Cero, Carlos Alsina, protagonizó este lunes uno de los monólogos más compartidos tras el accidente ferroviario que ocurrió este domingo en Adamuz (Córdoba) y que ha dejado al menos 41 personas fallecidas y otras 39 que siguen hospitalizadas.

"¿Cuántas veces lo decimos y qué pocas veces nos paramos a pensar en lo que significa? ¿Cuántas veces decimos eso de que cada día puede ser el último? Ninguno de nosotros sabe en realidad cuándo nos va a tocar. Ni qué nos va a pasar", comenzó reflexionando.

[Última hora del descarrilamiento en Adamuz (Córdoba), en directo]

Alsina comentó que "hacemos planes todo el tiempo porque el ser humano es de hacer planes". "Hacemos planes para lo que vamos a hacer al acabar este programa, para lo que vamos a hacer el próximo fin de semana, para lo que haremos cuando nos jubilemos o para lo que haremos en la próxima hora", prosiguió.

Sin embargo, añadió que a pesar de esa voluntad de hacer planes, "en realidad ninguno somos dueños de lo que va a ser de nosotros".

La narración de los hechos

Alsina relató lo que había ocurrido el domingo en el accidente: "A las 18:30 de la tarde de este domingo se subieron al tren en Málaga los pasajeros que tenían como destino Madrid y que pensaban que iban a llegar a Madrid a las 21:30. Seguramente muchos tendrían a familiares o amigos avisados para que fueran a recogerles a la estación de Atocha. El tren era un Iryo".

"A las 18:05, por otro lado, había salido de Atocha un Alvia con destino a Huelva. Cuatro horas de viaje y todos sus pasajeros pensaban que estarían en Huelva, muchos de ellos regresaban a casa, algunos a las estaciones intermedias. A las 19:40 de la tarde fue cuando cambiaron y se quebraron los planes de todas estas personas, también de los empleados de los dos trenes, en el término municipal de Adamuz y en el punto en el que ambos trenes se tendrían que cruzar cada uno por su vía", describió.

"Ahí todo cambió cuando por una causa no conocida, no esclarecida todavía, los tres últimos vagones del Iryo se salieron de su vía con tan mala fortuna de que justo en ese momento estaba pasando en la otra vía el tren Alvia y embistieron a los dos primeros vagones de ese otro convoy. Esa embestida sacó de la vía a estos dos vagones y los empujó haciéndolos caer por un terraplén o un talud de cuatro metros de desnivel", afirmó.

La reflexión final

Alsina sentenció que para los pasajeros fallecidos ese "fue el último instante de sus vidas", también cambió la vida de sus familias que aún intentan digerir la noticia y que en algunos casos es probable que todavía no tengan noticia de que uno de los suyos ha muerto en este accidente.

"Para todas estas personas la vida se trunco en la tarde de este domingo y para los supervivientes que ahora sean conscientes de hasta que punto es grave lo que les sucedió en la jornada de ayer también cambiaron todos sus planes y seguramente no van a poder olvidar muchos de ellos lo que han visto", remató el presentador.

Todo lo que se sabe