Amaral no necesita alargarse mucho para dejar muy clara su opinión sobre la renuncia de España a Eurovisión

La noticia de que España no participará en el próximo Festival de Eurovisión sigue generando numerosas reacciones. La decisión de RTVE de renunciar tras el 'sí' de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) a que actúe Israel, sigue dando que hablar y, seguramente, lo seguirá haciendo hasta el próximo mes de mayo.

Y eso que España no ha sido la única en marcharse del festival. Islandia, Irlanda, Países Bajos y Eslovenia han sido otros de los participantes que han preferido echarse a un lado tras no impedir que Israel se presentara después de los miles y miles de muertos por los bombardeos de los últimos dos años en Gaza.

Pero no han sido las únicas reacciones. Johnny Logan, dos veces ganador de Eurovisión, defendió la pasada semana que la decisión de renunciar de Irlanda y el resto de países era la idónea. "No creo que se deba permitir que Israel se esconda bajo el paraguas de Eurovisión... que parezca que todo está bien, que todo sigue igual, porque no es así", aseguró.

De hecho, uno de los últimos ganadores, Nemo, se sumó a las críticas contra el festival y anunció hace unos días que iba a devolver su trofeo a la UER. "Eurovisión dice que fomenta la unión, la inclusión y la dignidad para todos. Todos esos valores fueron significativos e importantes para mí. Pero la participación de Israel muestra un claro conflicto entre esos ideales y la decisión adoptado por la UER (ente organizador del certamen)", aseguró.

En España, este mismo sábado, desde la alfombra roja de los Premios Forqué, Eva Amaral ha sido preguntada por la decisión de RTVE. Ella, siendo muy fiel a su estilo, no ha dudado ni un segundo en dejar claro su punto de vista.

"A mí me parece una buena decisión. Me parece una manera de dar un mensaje. Y creo que de hecho hay muchos otros países en Europa que están alineados. O sea, yo personalmente... Me parece una buena decisión. La suscribo", ha asegurado.