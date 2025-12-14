Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Amaral no necesita alargarse mucho para dejar muy clara su opinión sobre la renuncia de España a Eurovisión
Eurovisión

Amaral no necesita alargarse mucho para dejar muy clara su opinión sobre la renuncia de España a Eurovisión

La artista ha respondido siendo muy fiel a su estilo.

Sergio Coto
Sergio Coto
La cantante Eva Amaral, este sábado, en los Premios Forqué.
La cantante Eva Amaral, este sábado, en los Premios Forqué.FilmMagic

La noticia de que España no participará en el próximo Festival de Eurovisión sigue generando numerosas reacciones. La decisión de RTVE de renunciar tras el 'sí' de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) a que actúe Israel, sigue dando que hablar y, seguramente, lo seguirá haciendo hasta el próximo mes de mayo.

Y eso que España no ha sido la única en marcharse del festival. Islandia, Irlanda, Países Bajos y Eslovenia han sido otros de los participantes que han preferido echarse a un lado tras no impedir que Israel se presentara después de los miles y miles de muertos por los bombardeos de los últimos dos años en Gaza.

Pero no han sido las únicas reacciones. Johnny Logan, dos veces ganador de Eurovisión, defendió la pasada semana que la decisión de renunciar de Irlanda y el resto de países era la idónea. "No creo que se deba permitir que Israel se esconda bajo el paraguas de Eurovisión... que parezca que todo está bien, que todo sigue igual, porque no es así", aseguró.

De hecho, uno de los últimos ganadores, Nemo, se sumó a las críticas contra el festival y anunció hace unos días que iba a devolver su trofeo a la UER. "Eurovisión dice que fomenta la unión, la inclusión y la dignidad para todos. Todos esos valores fueron significativos e importantes para mí. Pero la participación de Israel muestra un claro conflicto entre esos ideales y la decisión adoptado por la UER (ente organizador del certamen)", aseguró.

En España, este mismo sábado, desde la alfombra roja de los Premios Forqué, Eva Amaral ha sido preguntada por la decisión de RTVE. Ella, siendo muy fiel a su estilo, no ha dudado ni un segundo en dejar claro su punto de vista.

"A mí me parece una buena decisión. Me parece una manera de dar un mensaje. Y creo que de hecho hay muchos otros países en Europa que están alineados. O sea, yo personalmente... Me parece una buena decisión. La suscribo", ha asegurado.

Sergio Coto
Sergio Coto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 