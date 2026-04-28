Lluís Orriols, que será profesor de Leonor en la Carlos III, señala cómo se lo ha tomado la universidad

El siguiente paso en la formación de Leonor ya se conoce. La Casa Real anunció el pasado lunes 27 de abril que la heredera de la Corona cursará el Grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid en el tercer cuatrimestre de 2026, una vez finalice su formación militar.

Tras superar "satisfactoriamente" el proceso de selección aplicado a los estudiantes que han realizado el curso de bachillerato en el extranjero y obtener la resolución "favorable" del Comité de Evaluación en el proceso de admisión, Leonor iniciará cuatro años de estudio en la universidad pública. Además de las clases en el campus de Getafe, también compatibilizará su formación académica con sus compromisos institucionales como heredera de la Corona.

Los politólogos Pablo Simón y Lluís Orriols serán sus profesores durante la carrera. Así lo ha confirmado Orriols durante su intervención en Al Rojo Vivo, programa de La Sexta presentado por Antonio Ferreras, que ve "una decisión muy acertada" que Leonor estudie en un centro de educación público.

"Naturalidad"

Simón será el primero en impartirle clase, al ser el profesor de Fundamentos de Análisis Electoral en el primer cuatrimestre del primer curso. Preguntado sobre cómo lo están viviendo en la universidad y si sienten algún tipo de vértigo, Orriols afirma que se lo están tomando con toda la "naturalidad" del mundo.

"Naturalidad, obviamente, estamos contentos porque sabemos desde la Carlos III que somos la mejor universidad de España", ha revelado. Además, cree que los estudios de Ciencias Políticas son de "primer nivel" y que van a ser "muy útiles" para alguien del perfil de una jefatura de Estado.

"Muy feliz de que alguien tan destacado estudie aquí"

"Son estudios modernos, que combinamos no solo lo clásico de, digamos, lo más institucional, hablamos de psicología política, política internacional, investigación en ciencias sociales", ha añadido. Se ha mostrado "muy feliz" de que alguien "tan destacado" estudie en su universidad.

Ferreras también ha bromeado sobre si va a ser duro con Leonor: "¿La Casa Real sabe que tú eres muy duro y que tienes tendencia a suspender? ¿Quién es más duro, tú o Pablo [Simón]?". Y Orriols respondía: "Eso no es así, Pablo Simón, ¡seguro!".