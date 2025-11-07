Amaral habla en unos términos del disco de Rosalía que lo dicen absolutamente todo

Es ya una de las noticias musicales de este 2025. La cantante catalana Rosalía ha lanzado este viernes Lux, el que es su cuarto álbum de estudio, después de una cuenta atrás que ha sido eterna desde que anunciase su publicación en la plaza de Callao el pasado 20 de octubre.

Rosalía, para celebrar la llegada de su nuevo trabajo, que se divide en cuatro actos en los que hace gala de su registro vocal y de su capacidad compositiva, organizó este miércoles una fiesta privada celebrada en el Museo Nacional d'Art de Catalunya, en Barcelona.

Entre los asistentes estuvieron Juan y Eva Amaral, los componentes de Amaral, que en unas declaraciones recogidas y compartidas por la cuenta @RosaliaInfo_ES en 'X' destacaron la trascendencia que va a tener para la industria y para la historia de la música el disco.

"Es una obra maestra, un disco que va a pasar a la historia sin duda alguna, una cosa increíble y por la que se te saltan las lágrimas cuando terminas de verlo", afirmó Eva, mientras que Juan fue más escueto y aseguró que es "una genialidad".

Además, desde la cuenta oficial de Amaral en X también dedicaron un tuit a Lux: "Ayer escuchamos Lux en Barcelona, en presencia de su creadora. Las canciones, el trabajo vocal, los textos y arreglos hacen de este disco algo realmente impresionante. Estamos profundamente emocionados. Gracias a Rosalía y a Sony Music por la invitación 🤍🤍".

La opinión de Amaia Romero

Amaia Romero, ganadora de la novena edición de Operación Triunfo, también estuvo en esa escucha y quiso compartir sus impresiones tras ser preguntada en un vídeo difundido por la misma publicación de @RosaliaInfo_ES en X.

"Pues estoy ahora que me cuesta un poco como volver de eso. O sea, siento que el corte del final, al momento de socializar, de volver a la realidad, se me está haciendo como muy raro después de todo este momento tan fuerte", afirmó la navarra, destacando que es algo "histórico".

"Cuesta volver a la realidad después de esto porque ha nacido algo histórico que se va a recordar siempre. Es muy fuerte, yo sigo como tensa", llegó a decir Amaia.

Sin duda, un disco que ya es historia de la música española.