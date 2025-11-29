Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Ana Belén no necesita mencionar a Ayuso para dejar este mensaje sobre lo que está pasando en Madrid

"Todavía hay mucha gente que sale a la calle a reivindicar muchas cosas".

Fotomontaje de Ana Belén e Isabel Díaz Ayuso.Getty Images

La cantante, actriz y directora española Ana Belén, premiada con el Goya de honor de 2016, ha hablado en una entrevista con Julia Otero sobre algunos temas de actualidad y no ha dudado en decir algo de lo que está pasando en Madrid.

Al hablar de cómo fueron los años de la Transición, ha reconocido que "en ese momento, claro que había esperanzas, por supuesto". "Es que estaba todo por hacer", ha destacado en la charla.

Tras ello, ha querido mandar una advertencia a los jóvenes y no tan jóvenes. "Creo que cometeríamos un error si pensásemos que todo está hecho. Porque yo creo que la democracia nunca llega a estar hecha, la hacemos a diario. Ahí cometemos el error de sentarnos y pensar que está todo hecho", ha destacado.

"Pero luego vienen estos otros personajes que vienen a destruir todo lo bueno que nos hemos ido dando y por lo que hemos luchado todos. Las cosas no se nos han dado, las hemos ido arañando y luchando", ha añadido.

Por ello ha justificado que "no nos paralicemos, que no seamos indiferentes a tantas cosas". "Que no se nos olvide que hay tantos conflictos y guerras. Resulta que sigue habiendo guerra. Pero luego, que tantas cosas que vemos alrededor no nos hagan indiferentes", ha expuesto.

Acto seguido, Ana Belén ha destacado que "todavía hay mucha gente que sale a la calle para reivindicar muchas cosas", hablando de lo que está pasando en Madrid, con la huelga de estudiantes universitarios. "Ahora, están saliendo los estudiantes para exigir una universidad pública bien dotada o salimos a la calle para exigir una sanidad pública. Queda mucha gente que sale a celebrar y a reivindicar el 8 de marzo. Sigue quedando mucha gente. Ese discurso de que la gente no sale a la calle. No, eso no es cierto", ha destacado.

