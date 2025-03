Ana Morgade estremece al contar lo que le obligó a hacer "alguien que sigue trabajando en televisión"

Ana Morgade ha estado en Al cielo con ella, el programa de Henar Álvarez en RTVE, y dejó a muchos sin palabras al contar lo que le obligó a hacer un hombre que hoy en día sigue trabajando en televisión.

Ha explicado la cómica y actriz que esta persona fue "un jefazo" cuando ella empezó en la tele "y era un saco de mierda que flipas": "Era de estos que pasaba por delante de mí y decía 'esta más escote que tiene las tetas gordas'. Sin mirarme. Esto no lo he contado nunca".

"Este pavo quería que las mujeres fuéramos como súper shorts y a mí me daba mucho pudor y no me gustaba y no estaba cómoda", ha proseguido contando. Morgade le trasladó esto a la persona encargada de vestuario y le dijeron que iban a defender un vestuario donde estuviera cómoda.

Este hombre se enteró, se enfadó y al siguiente programa le puso un sketch donde Morgade tenía que salir en ropa interior: "El día anterior dije no quiero hacer esto. Pillé a este pavo por banda y le dije lo siento mucho pero esto no lo voy a hacer".

"Se volvió loco como un mono. Si quieres hacer reír ponte tú la ropa interior y eso sería gracioso", ha explicado. Este hombre intentó echarla del programa "y tuve que trabajar con él hasta el final del programa".

Por último ha señalado que lo que más pena le dio es que mucha gente le dijo que debería de haber hecho el sketck. De hecho este hombre le llegó a decir que no iba a trabajar nunca más en televisión: "No te salió, rey".