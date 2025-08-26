Ana Rosa Quintana vaticina lo que va a pasar en España en los próximos meses

Ana Rosa Quintana está a punto de comenzar su segunda década al frente de las mañanas de Telecinco, donde regresa después de un breve y poco exitoso periplo por las tardes de la cadena, donde fue, reconoce, porque se lo pidieron.

Si hay algo o alguien de quien no se olvida la presentadora es de Pedro Sánchez. En una entrevista a El Mundo ha afirmado que la situación que vive España es "agónica" y se ha aventurado a vaticinar que esto "es un final de ciclo clarísimo".

Ha añadido que este Gobierno y este presidente están atrincherados "sin presupuestos y sin poder sacar nada adelante".

"No está pensando en el país sino en su supervivencia, que es corta. No sé si serán semanas o meses, pero, de cualquier manera, un presidente tiene que pensar en los ciudadanos, en el país y en su partido, porque, cuanto más aguante Pedro Sánchez, más daño le va a hacer al partido", ha señalado.

Sobre si cree que va a haber cambios en el Gobierno ha sido clara: "No tienen más remedio. Es que esto se ha acabado". "Tenemos un gobierno con los dos secretario generales, el fiscal general y la mujer del presidente imputados", ha dicho en referencia a Ábalos y Cerdán.

"Además tiene unos socios que ahora van a aprovechar su debilidad. Y eso es malo para nuestro país. Y un presidente de gobierno no puede mantener cosas que son malas para su país. Tiene que retirarse. Tiene que dimitir o nombrar una gestora o que haya un sucesor porque, al final, va a acabar con nosotros y con su partido", ha añadido.

Por último, sobre este tema, ha afirmado que no tiene interés en entrevistar a Pedro Sánchez porque cuando lo ha hecho "ha mentido": "Bueno, exactamente no ha mentido, ha tenido cambios de opinión".