El HuffPost
Última hora
Trump rechaza un acuerdo con Irán y dice que su única salida es la "rendición incondicional": "¡Hagamos a Irán grande de nuevo!"
Global

Y agrega que trabajara "incansablemente para rescatar a Irán del borde de la destrucción, haciéndolo económicamente más grande, mejor y más fuerte".

El presidente de EEUU, Donald Trump, respondiendo a preguntas de periodistas en una reciente rueda de prensa en la Casa Blanca.Anadolu via Getty Images

"No habrá acuerdo con Irán, salvo una rendición incondicional". El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este viernes en un mensaje en redes sociales que su país no alcanzará un acuerdo con Irán, a menos que haya una "rendición incondicional". 

"No habrá acuerdo con Irán, salvo una rendición incondicional! Tras eso, y tras la elección de un líder grande y aceptable", ha advertido el republicano antes de asegurar que tanto EEUU, como sus socios aliados, trabajarán para "rescatar" al país y ayudar a que crezca económicamente.  

"Nosotros, junto con muchos de nuestros maravillosos y valientes aliados y socios, trabajaremos incansablemente para rescatar a Irán del borde de la destrucción, haciéndolo económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca", ha agregado. "Irán tendrá un gran futuro. ¡Hagamos a irán grande de nuevo!". 

-Noticia de última hora- 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
