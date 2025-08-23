Andrés de la Cruz, Boliche en 'Los Serrano', va al médico y acaba acordándose de Ayuso

El actor Andrés de la Cruz, conocido por su gran papel como Boliche en la mítica serie española Los Serrano, ha publicado un tuit criticando duramente la sanidad pública de la Comunidad de Madrid, especialmente después de conocer la fecha de una cita médica importante.

"Llevo tres semanas con una piedra en el riñón. Me mandan una ecografía para mayo de 2026", ha escrito al principio de un tuit publicado este viernes en la red social X (@andres_dla_cruz).

Y por ello precisamente se ha acordado tanto la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, como de la actual, Isabel Díaz Ayuso. "Esa es la gran obra del PP de Madrid, lo que Esperanza comenzó Isabel lo ha terminado", ha criticado.

"Gracias por destruir una de las cosas más preciadas que teníamos en Madrid: la sanidad", ha concluido con contundencia. En cuanto a reacciones, el usuario @enfermosdecine ha intentado ayudar al actor haciéndole una sugerencia: "Yo me harté de poner reclamaciones online para una cita urgente, una resonancia por hernia discal, hasta que me hicieron caso y me derivaron a la privada".

"Es una pena que hayamos llegado al 'quien quiera sanidad, que la pague' y nos parezca bien", ha respondido el actor.

El actor también reveló en el pasado, allá por 2023, en una entrevista en Animales Humanos algunos detalles de Los Serrano que no se vieron, como que había dos platós: la planta baja de la casa, con el colegio al lado, y la taberna.