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El día de la marmota del PSOE llega a Castilla y León: Carlos Martínez queda por detrás del PP pese a sumar 2 procuradores
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El día de la marmota del PSOE llega a Castilla y León: Carlos Martínez queda por detrás del PP pese a sumar 2 procuradores

El candidato socialista confirma le tendencia de la formación de los últimos comicios autonómicos en el que los resultados no sólo no permiten formar Gobierno, sino que se enfrenta a un escenario con la extrema derecha en auge.

Diego Alonso Peña
Diego Alonso Peña
Carlos Martínez, candidato del Partido Socialista a las Cortes de Castilla y León.
Carlos Martínez, candidato del Partido Socialista a las Cortes de Castilla y León.Europa Press via Getty Images

Un domingo más, unos resultados similares. Los comicios autonómicos de este 15 de marzo en Castilla y León confirman la tendencia que se fue marcando tanto en Extremadura como en Aragón. El Partido Socialista Obrero Español encadena una nueva mala noche electoral después de que su candidato no haya conseguido los objetivos marcados. Es decir, convertirse en la fuerza política más votada

Es una noche más dulce que las pasadas, pero que sigue dejando lejos al partido del puño y la rosa de la capacidad de gobernar a nivel autonómico. El Partido Popular vuelve a imponerse en el territorio y necesitará negociar para consolidar su mayoría parlamentaria, mientras que Vox se consolida como tercera fuerza, pero se aleja del 20% de los votos quedándose tan sólo con 14 procuradores, uno más que en 2022. 

Un candidato distinto que tampoco rompe la tendencia

El candidato socialista en esta ocasión, Carlos Martínez Mínguez, representa un perfil diferente al de otros aspirantes recientes en el mapa autonómico socialista. A diferencia de figuras como María Guardiola o Miguel Ángel Gallardo, Martínez ha mantenido durante la campaña un perfil más autónomo respecto a la estrategia política de La Moncloa.

De hecho, su candidatura ha contado incluso con el beneplácito de dirigentes socialistas críticos con la dirección nacional, como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. La apuesta del PSOE por un perfil más territorial buscaba romper la dinámica electoral negativa en algunas comunidades y, aunque la derrota no haya sido escandalosa, el escenario se ha vuelto a repetir.

Sin embargo, la fórmula tampoco ha dado el resultado esperado. Aunque el batacazo ha sido menor que en otras citas recientes, los socialistas vuelven a quedarse lejos de disputar el gobierno autonómico. El partido deberá mantenerse en la oposición dentro de las Cortes de Castilla y León mientras el bloque de la derecha vuelve a dominar el tablero político.

Una comunidad con dinámica propia

Castilla y León no es una comunidad autónoma cualquiera dentro de la política española. Su comportamiento electoral tiene características propias que la convierten en una rara avis dentro del mapa político nacional.

En este territorio, el dominio del Partido Popular se remonta a finales de los años ochenta. En la actualidad, la formación vuelve a imponerse con el liderazgo de Alfonso Fernández Mañueco, que continúa al frente del gobierno autonómico tras casi cuatro décadas de hegemonía conservadora.

Este fenómeno solo tiene paralelismos claros en otros territorios con mayorías estructurales consolidadas, como Galicia o la Comunidad de Madrid. En estos lugares, el peso histórico del PP trasciende el contexto político nacional y condiciona de forma determinante cualquier elección autonómica.

En otras palabras, existe una circunstancia política que se cierne sobre Castilla y León y que va más allá de la situación concreta de quienes gobiernen o estén en la oposición en el resto del país.

El candidato que casi nunca pierde

La figura de Carlos Martínez también tiene una trayectoria política muy particular. Nacido en Soria en 1973, su vinculación con el PSOE comenzó a una edad temprana: se afilió al partido con apenas 23 años.

Tras ocupar distintos cargos orgánicos dentro de la formación, en 2007 se convirtió en alcalde de su ciudad natal. Desde entonces —y durante casi dos décadas— ha sido el principal representante político de los sorianos, consolidando un liderazgo local difícil de discutir.

Su historial electoral, de hecho, es poco habitual en la política municipal española. Todas y cada una de sus victorias en las urnas han llegado con mayoría absoluta, lo que lo ha convertido en uno de los alcaldes socialistas con mayor respaldo sostenido en el tiempo.

Precisamente por ese perfil de gestor consolidado y de dirigente con fuerte implantación territorial, el PSOE apostó por él para intentar abrir una nueva etapa en Castilla y León.

La noche electoral, sin embargo, ha vuelto a recordar al partido socialista una realidad que ya se ha repetido en otras comunidades: el dominio del PP sigue siendo estructural y, pese a los cambios de estrategia o de liderazgo, la alternancia continúa siendo una tarea pendiente.

Diego Alonso Peña
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Soy redactor de la sección de Política en El HuffPost España. En ella, informo acerca de la actualidad política que afecta a nuestro país, la realidad social a la que se enfrenta la ciudadanía o los eventos judiciales... entre otras muchas cosas. Tratamos todos los días de ofrecer a nuestros lectores la herramienta más importante de todas en democracia: estar informado.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a escribir sobre la actualidad política en España y cómo esta impacta en la vida de la gente... Aunque, si soy sincero, cada semana se convierte en una especie de “elige tu propia aventura”, un cocido madrileño como los de antaño en los que no sabías lo que te podrías llegar a encontrar.

 

Bajo mi firma pueden encontrarse artículos sobre migración y la dramática situación humanitaria en el Mediterráneo y el Atlántico, la crisis de vivienda que golpea especialmente a mi generación o tragedias que han marcado a todo el país, como los incendios o la erupción del volcán de La Palma. También abordo temas de la actualidad política y judicial, como el procesamiento del fiscal general del Estado, de la pareja de Isabel Díaz Ayuso o de Begoña Gómez, al igual que la cobertura del Congreso Nacional del PP donde Esperanza Aguirre dijo que éramos “su medio favorito”, ¿os lo creéis? Además, he escrito sobre la muerte del papa Francisco, la despedida de Luka Modrić del Real Madrid, el genocidio en Gaza, desahucios... Hasta uno de Opinión. A este paso tardo menos en decir sobre qué no escribo.

 

Aun así, siempre trato de sacar un hueco para una de mis pasiones: la música. Concretamente, el rap. Que no os sorprenda ver alguna entrevista de vez en cuando.

 

Mi trayectoria

Al igual que la mayor parte de mi familia, nací en el kilómetro cero, en Madrid, así que soy un gato más. Estudié Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y me gradué con un TFG acerca de la labor del periodismo español durante el 15M. Antes de El HuffPost pasé por las redacciones de El Confidencial, ElDiario.es y Redacción Médica. También he sido cajero, reponedor, monitor de tiempo libre... Un joven más de 26 años, vaya.

 

 

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