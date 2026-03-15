El día de la marmota del PSOE llega a Castilla y León: Carlos Martínez queda por detrás del PP pese a sumar 2 procuradores

Un domingo más, unos resultados similares. Los comicios autonómicos de este 15 de marzo en Castilla y León confirman la tendencia que se fue marcando tanto en Extremadura como en Aragón. El Partido Socialista Obrero Español encadena una nueva mala noche electoral después de que su candidato no haya conseguido los objetivos marcados. Es decir, convertirse en la fuerza política más votada.

Es una noche más dulce que las pasadas, pero que sigue dejando lejos al partido del puño y la rosa de la capacidad de gobernar a nivel autonómico. El Partido Popular vuelve a imponerse en el territorio y necesitará negociar para consolidar su mayoría parlamentaria, mientras que Vox se consolida como tercera fuerza, pero se aleja del 20% de los votos quedándose tan sólo con 14 procuradores, uno más que en 2022.

Un candidato distinto que tampoco rompe la tendencia

El candidato socialista en esta ocasión, Carlos Martínez Mínguez, representa un perfil diferente al de otros aspirantes recientes en el mapa autonómico socialista. A diferencia de figuras como María Guardiola o Miguel Ángel Gallardo, Martínez ha mantenido durante la campaña un perfil más autónomo respecto a la estrategia política de La Moncloa.

De hecho, su candidatura ha contado incluso con el beneplácito de dirigentes socialistas críticos con la dirección nacional, como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. La apuesta del PSOE por un perfil más territorial buscaba romper la dinámica electoral negativa en algunas comunidades y, aunque la derrota no haya sido escandalosa, el escenario se ha vuelto a repetir.

Sin embargo, la fórmula tampoco ha dado el resultado esperado. Aunque el batacazo ha sido menor que en otras citas recientes, los socialistas vuelven a quedarse lejos de disputar el gobierno autonómico. El partido deberá mantenerse en la oposición dentro de las Cortes de Castilla y León mientras el bloque de la derecha vuelve a dominar el tablero político.

Una comunidad con dinámica propia

Castilla y León no es una comunidad autónoma cualquiera dentro de la política española. Su comportamiento electoral tiene características propias que la convierten en una rara avis dentro del mapa político nacional.

En este territorio, el dominio del Partido Popular se remonta a finales de los años ochenta. En la actualidad, la formación vuelve a imponerse con el liderazgo de Alfonso Fernández Mañueco, que continúa al frente del gobierno autonómico tras casi cuatro décadas de hegemonía conservadora.

Este fenómeno solo tiene paralelismos claros en otros territorios con mayorías estructurales consolidadas, como Galicia o la Comunidad de Madrid. En estos lugares, el peso histórico del PP trasciende el contexto político nacional y condiciona de forma determinante cualquier elección autonómica.

En otras palabras, existe una circunstancia política que se cierne sobre Castilla y León y que va más allá de la situación concreta de quienes gobiernen o estén en la oposición en el resto del país.

El candidato que casi nunca pierde

La figura de Carlos Martínez también tiene una trayectoria política muy particular. Nacido en Soria en 1973, su vinculación con el PSOE comenzó a una edad temprana: se afilió al partido con apenas 23 años.

Tras ocupar distintos cargos orgánicos dentro de la formación, en 2007 se convirtió en alcalde de su ciudad natal. Desde entonces —y durante casi dos décadas— ha sido el principal representante político de los sorianos, consolidando un liderazgo local difícil de discutir.

Su historial electoral, de hecho, es poco habitual en la política municipal española. Todas y cada una de sus victorias en las urnas han llegado con mayoría absoluta, lo que lo ha convertido en uno de los alcaldes socialistas con mayor respaldo sostenido en el tiempo.

Precisamente por ese perfil de gestor consolidado y de dirigente con fuerte implantación territorial, el PSOE apostó por él para intentar abrir una nueva etapa en Castilla y León.

La noche electoral, sin embargo, ha vuelto a recordar al partido socialista una realidad que ya se ha repetido en otras comunidades: el dominio del PP sigue siendo estructural y, pese a los cambios de estrategia o de liderazgo, la alternancia continúa siendo una tarea pendiente.