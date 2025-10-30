Antón Losada dice por qué cree que ha cambiado la actitud de Mazón y no es por lo que muchos creen

El politólogo, periodista y escritor Antón Losada, autor de obras como Constitución: La Reforma Inevitable y Piratas de lo Público, ha intervenido este jueves en Mañaneros360, programa de RTVE presentado por el periodista Javier Ruiz, tras las palabras del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en las que pedía un tiempo de reflexión y anunciaba una comparecencia en los próximos días.

Todo a raíz de los insultos que recibió este miércoles durante el funeral de Estado en homenaje a las víctimas de la DANA, que provocó 237 fallecidos, 229 de ellos en la provincia de Valencia, 7 en Castilla-La Mancha y uno en Andalucía. "Ratón, cobarde, asesino", fueron alguno de los insultos que algunos asistentes, familiares de víctimas, quienes pidieron su dimisión al término de la ceremonia solemne.

El análisis de Losada ha comenzado expresando cuál cree que es el motivo por el que aún sigue en su cargo: "El asunto es muy sencillo. Se mantuvo a Mazón por razones electorales y porque se construyó un relato en el que participaron muchos medios de comunicación que hoy exigen la dimisión de Mazón".

"No puedes cargarte a Mazón al tiempo que construyes este relato, que no ha calado y la constatación vino ayer. Ayer se señaló solamente a uno, no a toda la clase política. La evidencia de que en este momento la posibilidad de que salgan versiones todavía más comprometedoras de lo que Mazón hizo durante esos días. No es que dimita por razones morales, por pura racionalidad de líder, sino porque compromete el liderazgo de Feijóo", ha opinado.

"¿Qué es lo que ha cambiado (en Mazón)?"

Siguiendo con el análisis y de lo que podría pasar en la comparecencia anunciada por Carlos Mazón, Losada ha hablado sobre qué ha cambiado en él un año después. "¿Por qué ahora está, yo creo, dimitiendo o dimitido? Que ya estamos en elecciones, estamos en ciclo electoral. Se juegan ahora las elecciones en Extremadura y no se puede ir con la mochila de Mazón a las espaldas. Hasta ahora no había elecciones convocadas", ha afirmado.

"Hay que quitarse a Mazón de encima ya", ha comentado Losada en referencia a lo que podrían pensar desde el Partido Popular, que tiene a la vuelta de la esquina (el 21 de diciembre), las elecciones autonómicas de Extremadura.