Andrea Ropero se hace dos preguntas al ver lo que hicieron altos cargos del Govern con Mazón

La periodista de El Intermedio Andrea Ropero ha querido reflejar en su perfil de X las dos preguntas que se ha hecho automáticamente al ver el aplauso que recibió el presidente de la Comunidad Valencia, Carlos Mazón, este miércoles, justo cuando se cumplía el primer aniversario de la DANA que dejó 229 víctimas mortales en la región.

El dirigente 'popular' hizo por la mañana una declaración institucional desde el Saló de Corts del Palau de la Generalitat delante de más de 160 altos cargos, autoridades y funcionarios de su ejecutivo y de la región en la que aseguró que "hubo cosas que debieron funcionar mejor" y pidió "reflexionar ante el desamparo que sintieron tantos valencianos durante esos días".

En el acto, en el que se guardó un minuto de silencio, Mazón estuvo acompañado de su gobierno, de los presidentes de las diputaciones provinciales, así como de alcaldes del PP y de otros cargos de menor rango en la administración valenciana. Además, al finalizar, todo se levantaron y dieron un aplauso unánime al presidente.

El vídeo fue compartido por la periodista de laSexta Ana Pastor, que denunció lo que estaban haciendo: "Pero qué aplauden. PERO QUÉ APLAUDEN. 160 altos cargos arropan a Mazón en el día clave. En el día del homenaje".

Ropero ha compartido en su perfil de X este tuit de su compañera y se ha hecho dos preguntas antes de ser muy crítica con el gesto que han tenido: "¿Aplauden la cobardía? ¿Aplauden la mentira? Qué vergüenza. Qué bochorno".

Mazón, insultado en el funeral de Estado

En la tarde de este miércoles se celebró el funeral de Estado en homenaje a las 237 víctimas que causó la DANA en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. El homenaje estuvo presidido por los reyes Felipe VI y Letizia y también asistieron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su homóloga en el Congreso, Francina Armengol, así como otros muchos integrantes del Ejecutivo, diversas autoridades y representantes públicos.

En el acto también estuvo Mazón, a pesar de que los familiares de las víctimas habían pedido que acudiera. El presidente valenciano fue insultado por algunos de estos familiares en unos términos que captaron las cámaras y se escucharon perfectamente.

"Cabrón, puto cobarde eres, rata cobarde, nos has matado la vida a todos, ríete, ríete de nosotros viniendo aquí, te ríes de nosotros y de nuestros familiares. No te queremos, cabrón, con la periodista sinvergüenza, cuando estaba la gente ahogándose", le dijeron. Además, también se escuchó la proclama de "Mazón dimisión".