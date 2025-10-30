Mazón pide un tiempo de reflexión y un sociólogo dice lo que nunca ha visto en la política española antes de él

El sociólogo y experto en comunicación, Luis Arroyo, ha analizado las declaraciones del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, después de que múltiples asistentes al funeral del Estado en homenaje a las víctimas de la DANA le increparan con gritos de "Mazón dimisión" y otros tantos insultos como "rata, cobarde, asesino".

Mazón ha afirmado que se hace "cargo de lo que ocurrió ayer, que lógicamente no dejo de pensar en ello, en lo que significa el día de ayer y estos días. No hay ninguna noticia política, ni ninguna previsión política más allá de lo que os acabo de decir".

"Permítanme que haga una reflexión después de haber hablado con las víctimas. Ya habrá una comparecencia en los próximos días sobre esta cuestión", ha declarado el propio Mazón. En el programa Malas Lenguas, presentado por el reputado periodista Jesús Cintora, se han hecho eco de sus palabras y varios de los tertulianos han dado su visión.

"¿Hasta cuándo puede aguantar Mazón?", ha preguntado Cintora. El primero en intervenir ha sido Arroyo, que cree firmemente que puede aguantar hasta que haya elecciones. Ha sorprendido con una frase que dice mucho de la figura de Mazón. "Yo no he visto nunca un personaje más quemado en la política española que Mazón", ha razonado el sociólogo.

"Es un personaje directamente muerto a efectos políticos, otra cosa es que pueda aguantar y que el partido no tenga más remedio que aguantar porque no tienen repuesto, porque adelantar elecciones podría ser trágico, etc", ha analizado.

Para Arroyo, las palabras de Mazón podría "hacernos pensar que va a dimitir, pero alguien, cuando dimite, dimite, no anuncia que va a dimitir. Yo creo que después de lo de ayer, algo tenía que decir".

"Es un personaje absolutamente indigno", dice Gloria Marcos

La antigua coordinadora general de Esquerra Unida y antigua diputada en las Cortes, Glòria Marcos, ha sido otra de las colaboradoras que ha dejado muy clara su opinión.

"Es un personaje absolutamente indigno, dice 'me hago cargo' con esa cara de no decir nada, porque en el fondo es tirar balones fuera para continuar sin responder. El problema es que lo están apoyando Feijóo y Abascal. Cada día que el cadáver de Mazón se mantiene al frente de la Generalitat, Vox recoge un puñado de votos", ha analizado.