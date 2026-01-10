Antón Losada ve el comentado detalle de la imagen de Ayuso con Milei: el recado que le deja es de proporciones bíblicas

El politólogo Antón Losada, Doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, ha intervenido este viernes en el programa de TVE Mañaneros 360 para hablar del comentado detalle de la foto que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se hizo con el líder argentino Javier Milei, en la reunión que ambos mantuvieron en la Casa Rosada, en Buenos Aires.

La Comunidad de Madrid difundió una imagen en la que la dirigente madrileña posaba junto al mandatario argentino en la Casa Rosada. Pero había algo que no apareció en la fotografía y que el Gobierno de Milei sí captó, y después compartió. Una motosierra que estaba ubicada al inicio de la mesa.

El Gobierno regional también aseguró que la visita fue "de carácter personal" e "incide en las buenas relaciones de los dos dirigentes que mantienen desde hace años". "En la reunión han tratado distintos asuntos de actualidad internacional y, sobre todo, el deseo conjunto de mantener la colaboración institucional, económica y social entre La Argentina y la Comunidad de Madrid", detalló.

Entre todas las reacciones que se han producido a la comentada imagen con y sin motosierra, Antón Losada ha dejado una de las más ilustrativas y llamativas de las últimas horas.

"La derecha española, lo que está demostrando con este asunto de Venezuela, es que los quitas de Zapatero y de Pedro Sánchez, y no saben que decir. No tienen discurso, no tienen mensaje", ha defendido.

Isabel Díaz Ayuso, durante su encuentro con Javier Milei en Buenos Aires Comunidad de Madrid

Losada ha justificado que "el caso de la motosierra de Isabel Díaz Ayuso es un poco lo mismo". "Es una especie de reboot del clásico juego 'dónde está la bolita'. Ahora el juego es 'dónde está la motosierra'. Si estaba o no estaba en la fotografía", ha razonado.

"Es el querer apuntarte a algo sin saber muy bien a lo que te estás apuntando. Cuando te apuntas, resulta que hay una motosierra encima de la mesa. Entonces, quieres quitarla porque no quieres que tus votantes te vean como la señora de la motosierra que se va a dedicar a cortar servicios públicos", ha expuesto.

Antón Losada ha destacado que "quieres la foto Milei, pero, al mismo tiempo, no quieres la foto con la motosierra". Tras ello, ha criticado que su primera lectura de lo que estaba pasando en Venezuela "fue completamente errónea".

Tres encuentros entre Ayuso y Milei

La reunión que han protagonizado Ayuso y Milei en Buenos Aires, este jueves, es la tercera vista oficial entre ambos mandatarios en un año y medio.