Un analista político argentino hace este análisis de la reunión de Ayuso con Milei: a Feijóo no le gustará ni un poco
Sergio Coto
Uno de los últimos encuentros entre el presidente argentino, Javier Milei, y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se reunió este jueves en la Casa Rosada con el presidente de Argentina, Javier Milei, y aunque no ha trascendido mucha información del encuentro, sí que ha sido objeto de análisis tanto en España como en Argentina.

"Gracias al presidente de Argentina, Javier Milei, por nuestro encuentro en la Casa Rosada de Buenos Aires. Una relación que nuestras naciones hermanas deben cuidar por su futuro y el de Occidente y todas las democracias liberales. Por la libertad", aseguró la dirigente madrileña en un tuit.

Pero algunos analistas políticos como Roberto Bacman, sociólogo y fundador del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP) en Argentina, ha puesto la lupa en lo que puede significar su reunión.

"La derecha tradicional de España"

Bacman intervino en el canal argentino Canal E y defendió su punto de vista por lo que suponía la reunión entre el dirigente argentino y la presidenta madrileña. "Ayuso es uno de los... Es la alcaldesa (presidenta) de Madrid", ha iniciado.

"Pertenece al PP, al Partido Popular, que es el partido que representa la derecha tradicional de España, para decirlo de alguna manera. Más a la derecha del PP está Vox", ha reconocido. 

Roberto Bacman ha destacado que, precisamente, es sorprendente el acercamiento de Milei al PP, sabiendo que con Vox "tiene ya relaciones aceptadas". "Ha ido a España, ha participado en varios congresos de Vox, ha hablado, también", ha señalado. 

"Pero es la primera vez que se reúne con un dirigente de un partido que, bueno, no pudo llegar a ganar las elecciones anteriores en España", ha expuesto, antes de entrar en detalle de cómo es el sistema parlamentario en España. 

Roberto Bacman ha recordado que España "es una democracia parlamentaria" y, en unos comicios generales, "hay que lograr o mucha diferencia en las urnas para tener una mayoría propia o hay que armar mayorías con aliados". 

"Hoy, el PSOE gobierna España gracias a una alianza que hizo con los catalanes, con los separatistas, si lo quieres llamar de alguna manera", ha expuesto, antes de reiterar que la reunión de Milei con Ayuso "es reforzar vínculos en la derecha" y que el objetivo es el de "definir a Milei como un líder de derecha, que tiene muy buena relación con la mayor parte de los líderes de la derecha internacional".

Una reunión "de carácter personal"

De la reunión entre Milei y Ayuso en la Casa Rosada en Buenos Aires, sede oficial de la Presidencia argentina, poco ha salido. Lo único, lo que ha trasladado el Gobierno de la Comunidad de Madrid a los medios de comunicación.

  • Se trata de una visita de "carácter personal", que incide "en las buenas relaciones de los dos dirigentes que mantienen desde hace años".
  • En la reunión han tratado distintos asuntos de actualidad internacional.
  • También "el deseo conjunto de mantener la colaboración institucional, económica y social" entre Argentina y la Comunidad de Madrid.
