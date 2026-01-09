Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Ayuso llega a Argentina y allí explican quién es ella con una frase que es prácticamente irrebatible
Virales
Virales

Ayuso llega a Argentina y allí explican quién es ella con una frase que es prácticamente irrebatible 

Analizan de forma detallada a la dirigente del PP.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Isabel Díaz Ayuso
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.Getty Images

La visita que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha realizado a Argentina para reunirse con el presidente de ese país, Javier Milei, ha llenado numerosas páginas de los medios de aquel país, que han analizado al detalle el encuentro.

La reunión se ha producido en un contexto internacional marcado por la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, tras la intervención de Estados Unidos en Caracas, pero Ayuso ya se reunió el pasado junio con Milei durante la visita del presidente argentino a España en el foro Madrid Economic Forum. 

Aquella vez, Milei cargó contra el presidente de Gobierno de España, Pedro Sánchez, al que calificó de "bandido local" y se reunió también con el líder de Vox, Santiago Abascal, y el líder opositor venezolano Edmundo González.

El diario argentino La Nación, uno de los más importantes del país, ha dedicado un artículo a explicar a sus lectores quién es exactamente Ayuso, de la que destacan que es "una férrea opositora a la administración de Pedro Sánchez".

Los tres aspectos que destacan de Ayuso

Además, resumen cómo es vista en España de una forma difícilmente discutible: "Es hoy una de las dirigentes más conocidas del país, odiada por unos y venerada por otros".

Hay más aspectos que se destacan de Ayuso en ese artículo:

  • "Emergió rápidamente como una política de estilo agresivo con sus rivales".
  • "Acuñó un insólito regionalismo madrileño presentando la región como 'capital de la libertad".
  • "Se ha convertido en una especie de ídolo pop de la facción más conservadora del Partido Popular, con un estilo a menudo cizañero y controvertido".

El diario Clarín, también de Argentina, ha analizado el encuentro de Ayuso con Milei, pero más centrado en analizar las razones por las que el presidente argentino ha mantenido esa reunión.

Analizan de qué le sirve a Milei la reunión

En ese sentido, destaca que la reunión "buscó consolidar un posicionamiento común frente al nuevo escenario regional y ratificar el alineamiento del Gobierno argentino con Washington".

"Para Milei, la foto con Díaz Ayuso forma parte de una estrategia más amplia de construcción de su perfil internacional", destaca Clarín, que recuerda que "el encuentro se inscribe en la agenda exterior que el presidente comenzará formalmente el 19 de enero en el Foro Económico Mundial de Davos y que incluirá, en los próximos meses, viajes a Francia, Alemania, el Reino Unido, Italia e Israel".

Ese diario define a Ayuso como "una de las figuras más visibles del Partido Popular": "Si bien Milei mantiene afinidad ideológica con sectores de la derecha española, especialmente con Vox, fuentes oficiales subrayaron la coincidencia política con Díaz Ayuso en torno a la situación venezolana".

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 