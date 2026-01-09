Ayuso llega a Argentina y allí explican quién es ella con una frase que es prácticamente irrebatible 

La visita que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha realizado a Argentina para reunirse con el presidente de ese país, Javier Milei, ha llenado numerosas páginas de los medios de aquel país, que han analizado al detalle el encuentro.

La reunión se ha producido en un contexto internacional marcado por la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, tras la intervención de Estados Unidos en Caracas, pero Ayuso ya se reunió el pasado junio con Milei durante la visita del presidente argentino a España en el foro Madrid Economic Forum.

Aquella vez, Milei cargó contra el presidente de Gobierno de España, Pedro Sánchez, al que calificó de "bandido local" y se reunió también con el líder de Vox, Santiago Abascal, y el líder opositor venezolano Edmundo González.

El diario argentino La Nación, uno de los más importantes del país, ha dedicado un artículo a explicar a sus lectores quién es exactamente Ayuso, de la que destacan que es "una férrea opositora a la administración de Pedro Sánchez".

Los tres aspectos que destacan de Ayuso

Además, resumen cómo es vista en España de una forma difícilmente discutible: "Es hoy una de las dirigentes más conocidas del país, odiada por unos y venerada por otros".

Hay más aspectos que se destacan de Ayuso en ese artículo:

"Emergió rápidamente como una política de estilo agresivo con sus rivales".

"Acuñó un insólito regionalismo madrileño presentando la región como 'capital de la libertad".

"Se ha convertido en una especie de ídolo pop de la facción más conservadora del Partido Popular, con un estilo a menudo cizañero y controvertido".

El diario Clarín, también de Argentina, ha analizado el encuentro de Ayuso con Milei, pero más centrado en analizar las razones por las que el presidente argentino ha mantenido esa reunión.

Analizan de qué le sirve a Milei la reunión

En ese sentido, destaca que la reunión "buscó consolidar un posicionamiento común frente al nuevo escenario regional y ratificar el alineamiento del Gobierno argentino con Washington".

"Para Milei, la foto con Díaz Ayuso forma parte de una estrategia más amplia de construcción de su perfil internacional", destaca Clarín, que recuerda que "el encuentro se inscribe en la agenda exterior que el presidente comenzará formalmente el 19 de enero en el Foro Económico Mundial de Davos y que incluirá, en los próximos meses, viajes a Francia, Alemania, el Reino Unido, Italia e Israel".

Ese diario define a Ayuso como "una de las figuras más visibles del Partido Popular": "Si bien Milei mantiene afinidad ideológica con sectores de la derecha española, especialmente con Vox, fuentes oficiales subrayaron la coincidencia política con Díaz Ayuso en torno a la situación venezolana".