Sonsoles Ónega sorprende con sus palabras sobre la lista de morosos de Hacienda: "Desde el año 18 llevo pidiendo la lista de violadores"

Ha pasado el 30 de junio y muchos —sobre todo los que tienen mucho dinero— han hecho frente al primer pago de la Declaración de la Renta. Además, Hacienda ha hecho pública su polémica lista de morosos, algo que no ha gustado nada a la presentadora de Antena 3 Sonsoles Ónega.

Entre los españoles que no están al corriente de pago o están pleiteando con Hacienda están Patricia Conde, Kiko Matamoros, Isabel Pantoja, Mario Conde, Arda Turan y Enríquez Negreira, entre otros.

Sobre esta situación se ha pronunciado Ónega en Y ahora Sonsoles, el programa vespertino de Antena 3. Allí, la presentadora se ha mostrado contraria a esta lista y ha instado al Gobierno a publicar también una lista de violadores y de maltratadores.

"Hacienda, que es el Gobierno, hace pública una lista vergonzosa que llaman la lista de morosos de Hacienda. A mí me parece vergonzosa porque ahí hay gente que no le sale del moño pagar a Hacienda y otros que están en plenos procesos judiciales, en pleitos con Hacienda", ha manifestado.

Una lista de violadores

Ha lamentado Ónega que Hacienda meta a todos en esa misma lista: "En la lista de morosos, como la llaman, que a mi me parece, insisto, una vergüenza. Desde el año 18 que hago programas de televisión llevo pidiendo la lista de violadores y maltratadores condenados para saber con quién nos la jugamos las mujeres".

"A partir de ahí, señores de Hacienda, los que tengan un pleito con Hacienda tengan la decencia de sacarlo de la lista de morosos", ha sentenciado la presentadora ante el aplauso de las allí presentes.

En plató estaba también la representante Susana Uribarri, que habló de la situación de Bertín Osborne, cuyo nombre ha salido en los medios como uno de los que sale en esta lista: "Está indignado, está enfadado y está molesto de que se diga eso. Bertín a día de hoy no está en ninguna lista de morosos. Bertín, a día de hoy, no le debe dinero a Hacienda".