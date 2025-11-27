Évole solo utiliza dos palabras en mayúsculas para describir el potente discurso de Wyoming

Évole en una imagen de archivo en los Premios Ondas 2024 y El Gran Wyoming, este miércoles en la edición de este año.

El periodista y presentador de laSexta Jordi Évole ha querido valorar en su perfil de X el discurso de su compañero en la televisión de Atresmedia José Miguel Monzón, popularmente conocido como El Gran Wyoming, tras recibir este miércoles el Premio Ondas a Mejor Comunicador.

El conductor de El Intermedio quiso defender el periodismo honesto y luchar contra las mentiras que se difunden a diario y que intoxican la información: "Llevo más de 40 años en la televisión y nunca como ahora he visto el sistema democrático tan amenazado. Y gran responsabilidad de esto son personas responsables de medios que, bajo el disfraz hipócrita de la pluralidad y la libertad de expresión, ceden espacio con todo el cinismo del mundo a intoxicadores que ocupan el terreno de la información para soltar falsedades y mentiras".

"Ellos sueltan que nadie le da clases de periodismo, pero es que son clases de decencia elemental", añadió. Por ello, mandó su apoyo a "los profesionales de la información que están siendo señalados desde la impunidad de los cargos públicos por el delito de desenmascarar mentiras".

Wyoming también aprovechó su discurso para acordarse del ya exFiscal Geeral del Estado, Álvaro García Ortiz, y su condena por parte del Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación.

"Lo que hemos escuchado recientemente en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, donde se ha ratificado y legalizado la mentira como un arma estratégica. Hemos escuchado decir 'no, yo no soy notario, yo soy periodista... con lo cual tiene bula para mentir'. No, un periodista deja de serlo cuando miente. Ese no es el cometido y voy un poco más y sí, un periodista es un notario porque quiero que sea también garante de la verdad. Como ciudadano exijo una vez mas el derecho constitucional a la información veraz", subrayó.

Por último, exigió a los presentes "luchar contra los enemigos de la libertad" porque, como añadió, "estuvieron, están y estarán ahí". "Solo les cabe una duda que la exponen con la chulería, que es si entrarán con lanzallamas o motosierras", remató el cómico.

La reacción de Évole

El discurso de Wyoming ha tenido una gran repercusión en todas las redes sociales sumando miles de reproducciones y siendo compartido tanto por profesionales de la información como por personas anónimas. Uno de los que lo ha publicado ha sido precisamente Jordi Évole, que lo ha querido difundir desde su perfil de X.

El comunicador y presentador de Lo de Évole ha afirmado un escueto pero contundente "grandísimo Wyoming" en mayúsculas. Su mensaje ya tiene más de 5.000 me gusta y un millar de compartidos.