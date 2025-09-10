Antonio Maestre responde con más claridad que nadie al comentario de Pedro Delgado sobre las protestas en La Vuelta

El periodista Antonio Maestre ha vuelto a dar una de las respuestas más claras al exciclista Pedro Delgado por un comentario que éste hizo en TVE sobre las protestas del público en La Vuelta a favor de Palestina.

"Estas protestas que son manifiestas pero yo creo que no están actuando bien porque ya sabemos que es un problema político, no es un problema deportivo. Así que cada uno luego se coja las cosas con el papel de fumar que quiera, pero que me parecen desafortunados estos parones de la carrera porque La Vuelta no es capaz de arreglar el problema Israel-Palestina y si no lo saben los que están protestando me parece realmente vergonzoso que no lo sepan. Que la Vuelta a España no es capaz de arreglar ese problema. Es un problema político, señores que protestan", ha afirmado Delgado.

En otro momento de la retransmisión, y cuando la cámara enseñaba una de esas protestas con espectadores con banderas de Palestina, el exciclista ha señalado: "Qué gran negocio el que haya vendido las banderas, eh".

Antonio Maestre, tras todo ello, ha escrito en la red social X: "Me cuesta mucho concebir qué puta mierda tienes que tener en la cabeza para considerar que el normal desarrollo de La Vuelta es más importante que denunciar un genocidio".

"Todavía estás a tiempo de elegir ser una persona decente o bien parecerte a Perico Delgado", ha sentenciado.

No es la primera vez en los últimos días que el periodista responde al comentarista, que también dijo que las protestas vividas durante La Vuelta le hacen un "flaco favor" al pueblo palestino.

"El ciclismo, ni nada, está por encima de la denuncia del genocidio. Al pueblo palestino le importa una mierda tu vuelta, Pedro", le replicó Maestre.