Antonio Maestre ve el comunicado de Henry Méndez tras decir "odio a los rojos" y reacciona con dos únicas frases 

El periodista Antonio Maestre ha reaccionado con dos únicas frases al comunicado que el cantante Henry Méndez ha publicado en la red social X tras decir "odio a los rojos" en uno de sus últimos conciertos.

"En cuanto les puede afectar al bolsillo reculan rápido. Pues no va a colar", ha señalado, en un mensaje que supera los 3.000 me gusta y acumula decenas de comentarios en algo más de 12 horas.

El cantante aprovechó una de sus últimas actuaciones para asegurar que "vota a quien te dé la gana". "Vota a quien te dé la gana. Vota a Abascal, vota a Mariano Rajoy. Y te voy a decir algo: yo no soy socialista. Odio a los rojos", aseguró.

Tras todo el lío que se ha montado, con la petición del PSOE al Ayuntamiento de Madrid de que cancele su concierto en Villa de Vallecas, Henry Méndez ha hecho público un comunicado sobre el asunto.

"En primer lugar, me gustaría aclarar que no guardo odio ni rencor en mi corazón para nadie, independientemente del color de la piel, de la religión, de la condición sexual, ideología o nacionalidad", ha asegurado en el escrito.

Henry Méndez ha defendido que intentó "parar una situación que se viene sucediendo en innumerables eventos de índole musical, donde se repiten cánticos de odio al presidente del país, que, para mí, son molestos, pues no tolero la falta de respeto a nada ni a nadie".

Tras ello, el cantante ha pedido disculpas "a todas las personas que se han sentido agraviadas por el comentario", que hace "referencia a un color fuertemente relacionado con una postura política".

Pese a esta primera parte, sí ha destacado que España "es un país libre y maravilloso con gente increíble y heterogénea". "Por esas razones, debe existir y considerarse la libertad de expresión y la diversidad de opiniones y puntos de vista, siempre desde la óptica de la ética y el respeto", ha explicado.