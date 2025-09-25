Antonio Maestre ve esta imagen de Ayuso con Dana Erlich y sentencia como pocos: "Llegará un día que quieran ocultarlo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha reunido con la encargada de negocios de la Embajada de Israel en España, Dana Elrich, que también actúa como embajadora de Israel en Irlanda.

En la reunión, Ayuso ha "lamentado" las manifestaciones propalestinas durante La Vuelta, que paralizaron el final de la undécima etapa en Bilbao y la última etapa en Madrid, generando miles de reacciones de políticos españoles. "Madrid es la casa de todos", ha enfatizado la popular, quien, además, ha reiterado que hay un "señalamiento o persecución de judíos e israelíes en una región a la que también permanecen".

Esta imagen ha llamado mucho la atención en las redes sociales, especialmente en X—antes Twitter— y el escritor y periodista Antonio Maestre ha dado una de las reacciones más compartidas de la tarde porque ha ido más allá y ha generalizado todas las imágenes que se ha visto de la presidenta del Ejecutivo económico relacionadas con Israel, así como sus palabras sobre el conflicto en Palestina.

"A mí me parece que cuando vemos a Ayuso apostando de manera firme por mancharse las manos de sangre al lado de genocidas hay que difundirlo", ha expresado el escritor en primera instancia, acumulando más de 20.000 visualizaciones y 1.000 'me gusta'—y subiendo—.

La razón la ha dado justo al final de su tuit: "Porque llegará un día que quieran ocultarlo". Las reacciones han surgido al instante: "Debe ser como andar en bici, nunca se olvida". "La historia los juzgará, y aún darán más asco que ahora", ha expresado la usuaria @paraquebloqueen.

La usuaria @InmaReija ha estirado el chicle: "No se entiende, todo por la pasta, o está perdiendo el poco juicio que le queda". "Dirán que se lio con el orden de las letras, 'negocidio', genocidio...", ha replicado @javiersf72_.