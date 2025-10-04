Antonio de la Torre aparece en la manifestación de Sevilla por Gaza y deja un mensaje que no gustará mucho a Ayuso

Antonio de la Torre en una manifestación en apoyo a Palestina en Sevilla, este sábado.

El actor Antonio de la Torre ha participado este sábado en una manifestación en apoyo a Palestina por la grave situación que se sigue viviendo en Gaza, pese al paso dado adelante para cumplir con el plan de paz de Donald Trump, tras los ataques de Israel en suelo palestino desde hace más de un año.

El intérprete malagueño ha aprovechado su asistencia para hablar ante los micrófonos de RTVE y ha matizado el motivo por el que están saliendo a la calle, en un mensaje que podría ir perfectamente dirigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Ya vamos tarde. Ya estamos llegando tarde. A mí sobre todo lo que me gustaría señalar es que todas las manifestaciones que hacemos a favor del pueblo Palestino nunca son contra el pueblo judío, contra el noble pueblo judío", ha señalado en primer lugar.

El actor ha matizado y ha aclarado que se trata de manifestaciones "especialmente, contra el Gobierno genocida de Benjamín Netanyahu, que es el que está causando toda esta masacre", ha justificado.

Esa matización que Antonio de la Torre ha querido hacer, parece ser motivo de respuesta para el mensaje que Isabel Díaz Ayuso ha mandado en las últimas semanas sobre las manifestaciones a favor de Palestina. Tras las protestas en La Vuelta, la dirigente madrileña las comparó con los atentados terroristas de los Juegos Olímpicos de 1972, celebrados en Múnich.

En la movilización también ha participado el director de cine, Alberto Rodríguez, y ha asegurado que se han manifestado "por el fin del genocidio" y porque "esto acabe ya de una vez, que es insoportable".

"Que la propuesta de paz vaya adelante lo antes posible. Pero desde luego, en este momento, que yo sepa todavía no se ha detenido. Con lo cual, merece la pena estar aquí", ha justificado el cineasta.