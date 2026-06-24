Aplauso masivo a Patxi López por su respuesta a Feijóo tras hablar de su padre: "Tendría que nacer tres veces"

Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a suscitar miles de críticas en redes sociales después de hacerle a Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, una mención sobre su padre que ha cabreado muchísimo al socialista, lo que le ha llevado a responderle y a provocar que la bancada socialista se levante y rompa en aplausos.

"Entiendo que es duro ver a la bancada del partido del gobierno sonriendo, aplaudiendo y defendiendo la corrupción. "Señor Patxi López, si se levanta su padre y ve lo que hace usted, le aseguro que no se lo perdonaría jamás", ha expresado el líder del PP en el Congreso, generando la indignación de los socialistas.

También se ha comprometido a que "esto va a acabar": "Hay una mayoría de españoles que grita cambio, que no se resigna, cada día que pasa somos más y seguiremos siendo más. España va a tener un gobierno que quiere y que merece, un gobierno limpio, honesto y un gobierno a la altura".

"Lamento que no esté, me gustaría decírselo a la cara"

Cuando ha sido el turno de Patxi López, Feijóo ya no estaba presente, pero se ha dirigido a él igualmente: "Lamento que no esté el señor Feijóo porque me gustaría decírselo a la cara. Es fácil, sí, me gustaría decírselo a la cara".

"Para que yo le acepte al señor Feijóo que hable de mi padre, tendría que nacer tres veces. Una por las veces que le dieron de hostias en las comisarías de este país, otra por las veces que estuvo encarcelado y otra por el destierro que tuvo que soportar por defender la libertad", ha defendido López, generando un aplauso masivo.

"Tápese un poco"

Además, ha añadido: "Mientras que el fundador de su partido, del que el señor Feijóo dice siempre que es su heredero orgulloso, formaba parte del gobierno de la dictadura que le torturó, que le encarceló, que le desterró y que fusilaba a la gente en este país".

Ha concluido insistiendo en un mensaje al líder popular: "Tápese un poco y deje de ser tan ruin, que es lo que es. Esa es la degradación, esa es la decadencia que ha traído el señor Feijóo a este país".