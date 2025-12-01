Arturo Pérez-Reverte dice que "Europa se hizo contra España" y un historiador no tiene reparos en responderle implacable

La entrevista que Arturo Pérez-Reverte concedió hace unos días a Jordi Wild en el podcast The Wild Project ha dado mucho que hablar por las distintas temáticas que han abordado.

Una de ellas, la concepción de España y del imperio español ha llegado hasta los ojos y los oídos del historiador Jagoba Álvarez Ereño, que no ha tenido reparos en darle una rotunda réplica al escritor.

En dicha entrevista, Reverte afirma que "Europa se hizo contra España": "Alemania se hizo contra España. Holanda se hizo contra España. Inglaterra se hizo contra España. Fuimos el factor histórico más decisivo de la historia de la humanidad después del imperio romano".

"Conocerlo, moverte por él, asumirlo, insisto, con luces y sombras. Ahí está la cuestión. Asumo lo negro y lo luminoso. Lo bueno y lo malo. Alatriste es eso", ha dicho sobre el tema, mencionando al capitán Alatriste, uno de los protagonistas de sus novelas de aventuras.

Unas palabras que han llegado al historiador, que ha comentado: "Es una brocha tan gorda que resulta difícil saber si empezar por el principio o por el final. Me resulta una parida histórica tan grande y un análisis histórico tan de barra de bar".

Un profesor responde al historiador: "Pero esta brocha gorda sí que se corresponde con una realidad. De la dialéctica de Estados extraemos muchos factores explicativos. El enfrentamiento internacional influye a en el desarrollo de un estado. Negar esto es como negar la influencia de la dialéctica de clases".

A lo que Jagoba Álvarez Ereño replica: "Nadie niega eso. Lo que no se puede decir, por ejemplo, es que Inglaterra se construye contra España cuando es un reino que se crea en el s. X y todavía el reino de España ni existe".

Reverte y España

En el mismo podcast, Jordi Wild le preguntó: "¿Cómo es posible que siendo el imperio que fue España en esa época hay una sensación de poca autoestima nacional?".

"Hemos tenido muy mala suerte. Otros países han tenido a gobernantes... todos han tenido basura y han tenido de todo. Algunos han tenido más suerte. Inglaterra ha tenido u na reina Victoria, ha tenido gente como Disraeli, como Gladstone. Alemania tuvo a Adenauer, antes tuvo a Hitler, tuvo a gente como Bismarck que hizo la unidad alemana", respondió el reconocido escritor.

Y zanjó: "Hemos tenido muy mala suerte. Hemos tenido reyes o incapaces, o perversos o estúpidos como Fernando VII, Isabel II. Políticos oportunistas, una aristocracia que nos explotó durante muchísimos años, un clero fanático y mediatizado pegado al poder".