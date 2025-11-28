Arturo Pérez-Reverte explica por qué España está como está: "Hemos tenido muy mala suerte"
El escritor ha estado, de nuevo, en 'Wild Project', el podcast de Jordi Wild.
Arturo Pérez-Reverte es para Jordi Wild lo que Miguel Ángel Revilla para Pablo Motos en El Hormiguero, uno de sus invitados fetiche. El escritor de Cartagena ha ido The Wild Project para hablar de literatura, política, los Tercios de Flandes y la situación histórica de España.
En un momento de la charla, Jordi Wild le ha preguntado por qué los españoles, algunos, parece que tienen poco amor por España: "¿Cómo es posible que siendo el imperio que fue España en esa época hay una sensación de poca autoestima nacional?".
"Hemos tenido muy mala suerte. Otros países han tenido a gobernantes... todos han tenido basura y han tenido de todo. Algunos han tenido más suerte. Inglaterra ha tenido u na reina Victoria, ha tenido gente como Disraeli, como Gladstone. Alemania tuvo a Adenauer, antes tuvo a Hitler, tuvo a gente como Bismarck que hizo la unidad alemana", ha ido respondiendo Reverte.
Mala suerte española
En cuanto a Francia, el escritor de Alatriste ha afirmado que tuvo a De Gaulle, a Luis XIV, a Richelieu. Italia a Garibaldi "un rey, un regimiento" pero, ¿qué pasa con España? Pues nada bueno.
"Hemos tenido muy mala suerte. Hemos tenido reyes o incapaces, o perversos o estúpidos como Fernando VII, Isabel II. Políticos oportunistas, una aristocracia que nos explotó durante muchísimos años, un clero fanático y mediatizado pegado al poder", ha proseguido.
Un tercio por favor
También han tenido tiempo para hablar de los tercios, no los de cerveza. Reverte, cuyo personaje Alatriste está inspirado en esa época, ha explicado que "los tercios tenían la reputación y morían por la reputación".
"Cuando en Rocroa se ha ido todo al carajo el español se mantiene quieto, sin moverse, sin pegar gritos. Saben que van a morir, van aguantando, ¿por qué? por reputación. Un tercio español no puede rendirse ante el enemigo. A mí me encanta esa palabra: reputación", ha sentenciado.