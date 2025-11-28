Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Arturo Pérez-Reverte explica por qué España está como está: "Hemos tenido muy mala suerte"
Política
Política

Arturo Pérez-Reverte explica por qué España está como está: "Hemos tenido muy mala suerte"   

El escritor ha estado, de nuevo, en 'Wild Project', el podcast de Jordi Wild. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Arturo Pérez-Reverte en Wild Project, el podcast de Jordi Wild
Arturo Pérez-Reverte en Wild Project, el podcast de Jordi WildWild Project

Arturo Pérez-Reverte es para Jordi Wild lo que Miguel Ángel Revilla para Pablo Motos en El Hormiguero, uno de sus invitados fetiche. El escritor de Cartagena ha ido The Wild Project para hablar de literatura, política, los Tercios de Flandes y la situación histórica de España. 

En un momento de la charla, Jordi Wild le ha preguntado por qué los españoles, algunos, parece que tienen poco amor por España: "¿Cómo es posible que siendo el imperio que fue España en esa época hay una sensación de poca autoestima nacional?". 

"Hemos tenido muy mala suerte. Otros países han tenido a gobernantes... todos han tenido basura y han tenido de todo. Algunos han tenido más suerte. Inglaterra ha tenido u na reina Victoria, ha tenido gente como Disraeli, como Gladstone. Alemania tuvo a Adenauer, antes tuvo a Hitler, tuvo a gente como Bismarck que hizo la unidad alemana", ha ido respondiendo Reverte. 

Mala suerte española

En cuanto a Francia, el escritor de Alatriste ha afirmado que tuvo a De Gaulle, a Luis XIV, a Richelieu. Italia a Garibaldi "un rey, un regimiento" pero, ¿qué pasa con España? Pues nada bueno. 

"Hemos tenido muy mala suerte. Hemos tenido reyes o incapaces, o perversos o estúpidos como Fernando VII, Isabel II. Políticos oportunistas, una aristocracia que nos explotó durante muchísimos años, un clero fanático y mediatizado pegado al poder", ha proseguido. 

Un tercio por favor

También han tenido tiempo para hablar de los tercios, no los de cerveza. Reverte, cuyo personaje Alatriste está inspirado en esa época, ha explicado que "los tercios tenían la reputación y morían por la reputación". 

"Cuando en Rocroa se ha ido todo al carajo el español se mantiene quieto, sin moverse, sin pegar gritos. Saben que van a morir, van aguantando, ¿por qué? por reputación. Un tercio español no puede rendirse ante el enemigo. A mí me encanta esa palabra: reputación", ha sentenciado. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 