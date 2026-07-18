Un joven deja su profesor de chef y señala el motivo: "Nos llevamos el sueldo mínimo para trabajar para vosotros y matándonos"
Héctor Romu explica muy contundente el gran problema en la hostelería.
Héctor Romu es un joven exchef que ha querido empezar de nuevo en su vida. Dejó su profesión en la hostelería para convertirse en crítico y consultor, aportando su visión "real" del negocio a través de redes sociales, donde ha iniciado un nuevo camino.
En uno de sus primeros vídeos en TikTok, con el nombre de usuario @hector.romu, ha criticado duramente a los hosteleros que ofrecen condiciones laborales precarias a sus trabajadores, uno de los motivos por los que dejó este sector.
"Estoy hasta los cojones de escuchar a los empresarios hosteleros decir que no tienen a profesionales, que no tienen a gente para trabajar. ¿Cómo no vais a tener gente para trabajar? Si no les pagáis, si no les valoráis", ha expresado bastante serio al principio del vídeo, que ha acumulado miles de visitas en apenas unas horas.
"La gente como yo valorábamos más nuestra vida"
Según cuenta, muchos ahora quieren a gente trabajando para ellos sin apreciarla. "No, si les vamos a pagar 1.000 euros trabajando 12 horas, ¿qué vais a tener? Pues la gente como yo, que éramos cocineros, valorábamos más nuestra vida que trabajar 12 horas y cobrar 1.000 euros", ha expresado.
"¿No lo veis normal? Nos llevamos el sueldo mínimo para trabajar para vosotros y matándonos", ha criticado. Ha advertido de que, cuando este tipo de hosteleros se den cuenta, lograrán tener un restaurante "con dos cojones": "Y en vez de tener a seis cocineros profesionales, podréis tener a tres que de verdad lo son y os sirvan como esos seis".
"Valorar a vuestros empleados y que les paguéis bien"
Ha señalado que la primera clave es "valorar a vuestros empleados, que les paguéis bien y así tendréis a gente con mayor valor y con ganas de trabajar", lo que generará que incluso quieran "sonreír al cliente" y "dar un buen servicio".
También ha destacado que los jóvenes cada vez van a querer profesionalizarse menos si no se les valora: "Es impresionante, para eso no estudio. Me coges de friegaplatos, me acabas haciendo metre sin tener ni idea de sala, un jefe de cocina logrará ser algún día sin tener ni idea de lo que es un entrecot".
"Si tú les aportas valor, ellos te aportarán valor; si tú les aportas eficiencia, ellos te aportarán eficiencia", ha rematado el joven.