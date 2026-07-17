Preguntan a Borja Iglesias si va a saludar a Donald Trump en la final del Mundial e ironiza: "No tengo ganas de que me metan en la cárcel"

Los periodistas de la revista Panenka le han preguntado a Borja Iglesias si va a saludar a Donald Trump en la final del Mundial 2026, que se disputa entre España y Argentina en el MetLife Stadium, al oeste de Nueva York (EEUU).

El delantero forma parte de los 26 jugadores de la selección española. Aunque apenas ha jugado unos minutos durante el Mundial, sigue siendo una figura importante y clave dentro del equipo. El buen rollo que rezuma lo que ya es una familia tiene a Iglesias como uno de sus protagonistas.

Es conocido por ser honesto y cristalino en sus opiniones sobre temas sociales y políticos. Por su fútbol y por eso, Javier Bardem se ha declarado un fan incondicional de Iglesias, hasta el punto de llevar la camiseta que el futbolista le regaló durante los partidos de La Roja en el Mundial.

"No tengo ganas de que me metan en la cárcel"

En Panenka estaban entrevistando a Borja Iglesias y formularon esta pregunta que había hecho un seguidor en redes sociales. Gane o pierda —esperemos que lo primero—, Iglesias tendrá que pasar por un pequeño escenario en el que varias autoridades entregan las medallas de campeón y subcampeón. Y ahí estará Trump.

"Sí, a ver, no tengo ganas de que me metan en la cárcel", ha ironizado. Entonces... Es algo que he pensado, que me lo he podido incluso imaginar. Espero saludarlo en un momento en el que estemos todos muy contentos y que pase muy rápido y olvidarme", se ha sincerado Iglesias.

"A veces hay que olvidarse de los momentos vividos también", ha añadido, especialmente porque no cree que sea el momento "de generar polémicas".

"La gente ya sabe cómo opino y me encantaría hacer muchas cosas, pero la realidad es que, aunque la gente piense que soy todopoderoso, no tengo tanto poder para enfrentarme a según qué cosas. Es complicado, la verdad", ha sentenciado.