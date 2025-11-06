Arturo Valls se pronuncia sobre Carlos Mazón con una comparación que lo dice todo

El humorista y presentador de televisión Arturo Valls ha concedido una entrevista al diario El Mundo para promocionar su nuevo trabajo cinematográficos, Pequeños calvarios. El también actor valenciano, uno de los rostros más conocidos en España, se ha mojado sobre la gestión de la DANA y todo lo que ha ocurrido desde el funeral celebrado el pasado 29 de octubre por el primer aniversario de los 237 fallecidos con la dimisión del ya expresidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón.

Todo ha comenzado tras ser preguntado por su posicionamiento a favor de Palestina. Valls ha sido claro: "Es que hay cosas que no permiten estar callado. Esto no es política, es humanidad y no entiendo cómo ha podido haber debate con una cosa tan desproporcionada, tan salvaje y tan obvia. Defender lo que estaba haciendo Israel sólo es posible cuando claramente atiendes a unos intereses que no tienen que ver con lo humano, con la dignidad y con la moral".

"Hemos visto algo que me flipa y es que ciertos políticos han decidido posicionarse en contra de lo que pensaban sus propios electores. Eso me peta la cabeza", ha proseguido diciendo. Valls ha señalado que "el 80% de los votantes de derechas de España estaban en contra del genocidio en Gaza y seguía habiendo dirigentes del PP defendiendo a Israel".

"Evidentemente, ahí hay otros intereses personales, no es ideología ni beneficio electoral. Estamos llegando a unos extremos en los que es inevitable dar un paso al frente", ha reflexionado el humorista.

"Defender a Mazón es ser un terraplanista"

Tras esa primera pregunta, ha sido preguntado por otro asunto por el que ya ha opinado y que le afecta directamente al ser valenciano, que es precisamente el de la DANA. "Es que es otro ejemplo de algo incontestable", ha respondido.

"Defender y justificar la actuación de Mazón es ser un terraplanista, un negacionista de lo obvio, y es lo que hemos visto todo un año. Hay un presidente que no gestionó bien esto y costó vidas. Punto. Habrá matices, pero eso es así y no pasa nada por decirlo y asumir la responsabilidad", ha sentenciado.

Además, se ha preguntado si no habría estado mejor diciendo que no ha estado a la altura y que dimite desde el principio: "¿No vivirías mejor el resto de tu vida que siendo señalado por no reconocer una mala gestión? Es incomprensible e injustificable que haya tardado un año en dimitir".