Así es como se espera el metro en Ciudad de México desde el lanzamiento de 'Berghain' de Rosalía
"Pan y circo, pero cómo nos gusta".

Rosalía, en una escena de 'Berghain'YOUTUBE

Según la frecuencia del transporte, la espera en el transporte público puede volverse un momento desesperante y, por eso, el metro de Ciudad de México ha aplicado una nueva estrategia para apaciguar a sus pasajeros: Rosalía.

En concreto, ha sido la usuaria María Gala (@maria_gala_) quien ha subido a su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, un vídeo en el que puede verse como en unas pantallas colocadas en el andén del metro se reproduce el videoclip de Berghain, el nuevo tema de la catalana.

"El metro de la CDMX cree que con ponerme Berghain de Rosalía voy a perdonar su mal servicio", ha comentado la usuaria, haciendo una crítica a la lentitud y la falta de frecuencias del transporte público.

"Y no se equivoca, por supuesto que podría ver cinco veces el video antes de que llegue el convoy", ha añadido en tono bromista, alabando así el videoclip de la artista que está causando furor en todas las partes del mundo.

La publicación, con miles de interacciones, ha despertado tanto risas como resignación entre los pasajeros habituales del metro mexicano, conocido por su enorme volumen de usuarios y sus frecuentes retrasos. 

Muchos se han sentido identificados con el comentario, destacando el poder hipnótico de Rosalía incluso en los momentos más caóticos del transporte público, aunque también hay otros que tienen miedo a quemar el tema de tanto escucharlo de forma obligada.

"Pues después de esto yo creo que la Rosi debería ser nombrada patrimonio cultural del metro"; "Si ponen Despechá me quedo a vivir en el andén"; "Pan y circo, pero cómo nos gusta", han comentado algunos usuarios.

El fenómeno demuestra una verdad casi universal: pocas cosas unen tanto como la cultura pop en los espacios cotidianos. Y si esa cultura tiene el sello de Rosalía, el efecto se multiplica.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 