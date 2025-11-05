Así es como se espera el metro en Ciudad de México desde el lanzamiento de 'Berghain' de Rosalía

Según la frecuencia del transporte, la espera en el transporte público puede volverse un momento desesperante y, por eso, el metro de Ciudad de México ha aplicado una nueva estrategia para apaciguar a sus pasajeros: Rosalía.

En concreto, ha sido la usuaria María Gala (@maria_gala_) quien ha subido a su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, un vídeo en el que puede verse como en unas pantallas colocadas en el andén del metro se reproduce el videoclip de Berghain, el nuevo tema de la catalana.

"El metro de la CDMX cree que con ponerme Berghain de Rosalía voy a perdonar su mal servicio", ha comentado la usuaria, haciendo una crítica a la lentitud y la falta de frecuencias del transporte público.

"Y no se equivoca, por supuesto que podría ver cinco veces el video antes de que llegue el convoy", ha añadido en tono bromista, alabando así el videoclip de la artista que está causando furor en todas las partes del mundo.

La publicación, con miles de interacciones, ha despertado tanto risas como resignación entre los pasajeros habituales del metro mexicano, conocido por su enorme volumen de usuarios y sus frecuentes retrasos.

Muchos se han sentido identificados con el comentario, destacando el poder hipnótico de Rosalía incluso en los momentos más caóticos del transporte público, aunque también hay otros que tienen miedo a quemar el tema de tanto escucharlo de forma obligada.

"Pues después de esto yo creo que la Rosi debería ser nombrada patrimonio cultural del metro"; "Si ponen Despechá me quedo a vivir en el andén"; "Pan y circo, pero cómo nos gusta", han comentado algunos usuarios.

El fenómeno demuestra una verdad casi universal: pocas cosas unen tanto como la cultura pop en los espacios cotidianos. Y si esa cultura tiene el sello de Rosalía, el efecto se multiplica.