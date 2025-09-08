Así es como los universitarios recogen sus pedidos en China: en España sería impensable

La cuenta de la red social X @Arteymas_ ha subido una publicación enseñando cómo recogen los estudiantes universitarios chinos sus pedidos de comida a domicilio, una manera de funcionar que en España sería prácticamente impensable.

"Como en la Universidad de China no se permiten entregas de comida dentro del campus, los mensajeros las dejan en la puerta y los estudiantes, cortésmente, solo toman su propio pedido", ha comentado el usuario justo antes de adjuntar el vídeo.

En concreto, en la grabación de la tiktoker @elviajederita se puede ver como los repartidores van dejando los pedidos en un muro frente a la salida de una facultad mientras que los estudiantes que van saliendo se acercan tranquilamente a buscar cuál es su paquete.

La honestidad de los usuarios, así como la confianza de los repartidores ha sido algo que ha llamado enormemente la atención a los usuarios de la comunidad tuitera, quienes no daban crédito de que este sistema pudiese funcionar sin que nadie se aprovechase.

Una escena que ya ha superado los dos millones de visualizaciones, los 35.000 'me gustas' y los más de 3.000 retuits, siendo todo un ejemplo de civismo y de educación.

"Que triste que nos parezca esto algo extraordinario todos deberíamos ser así"; "He estado en China, Japón y Corea del Sur. Occidente tiene mucho qué aprender de esas civilizaciones"; "¿Cuando exactamente esta gente va a confirmar su puesto como primera potencia geopolitica mundial? Merecido lo tienen", han comentado algunos usuarios.

"Para los que se preguntan porque allá no los roban es simple: Tienen educación; respetan lo ajeno; sería una deshonra para ellos y su familia; y porque hay un montón de cámaras con reconocimiento facial por todos lados, así que sabrían quien fue", ha asegurado otro internauta.