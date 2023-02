AuronPlay no participará en los 'Squid Craft Games 2' y estará varios meses sin volver a Twitch

Noticia importante en el mundo del streaming. Auronplay ha decidido no participar en la segunda edición de los Squid Craft Games que ya estaba organizando junto a Komanche y a Rubius, porque estará unos meses fuera de Twitch.

Lo que, al principio, parecía que iba a ser un descanso de unos días, parece no ser así y su compañero, el streamer Komanche ha sido el encargado de contarlo en uno de sus últimos directos.

"Lastimosamente, Auron ha decidido salirse de los Squid Games 2. Está teniendo problemas ahora y no podrá prender streams en unos meses. Me ha pedido que les dé la noticia", ha razonado.

En la gala de los ESLAND, Komanche anunció la fecha de presentación de la serie en un acto presencial que se celebraría en Barcelona junto a AuronPlay y Rubius, pero el streamer catalán "tampoco va a estar con nosotros en el evento de presentación".

"No voy a opinar de los problemas que está teniendo, porque no me compete. Sí sabemos que no está pasando buenos momentos y quiere darse un tiempo para él y para solucionar todo", ha añadido.

Komanche ha reconocido que no quería "dar esta noticia porque Auron es una de las personas que más ha apoyado en el proyecto". "Me cuesta decir esto. Espero que todo se arregle pronto para estar ahí con él", ha añadido.