"Yo también hice daño": la reacción tras los ocurrido con 'AuronPlay' y 'Biyín' que arrasa en TikTok

Jony, streamer detrás del canal de Twitch Viviendo en la calle, se ha pronunciado en uno de sus directos sobre la polémica que envuelve a AuronPlay y a Biyín por unos tuits de hace 10 años.

La streamer gallega Sara Moledo, conocida como Biyín, con millones de seguidores en Twitch, hizo un directo hace unos días en el que explicó que detesta la persona que era hace 10 años, cuando publicó todos esos mensajes entre los que destaca el racismo, el nazismo y el humor negro. Además, aseguró que ella no estaba detrás del acoso a la madre de Yeremi Vargas, el niño canario desaparecido hace más de una década.

Además, AuronPlay ha decidido tomarse un tiempo de descanso después de la polémica y ha anunciado que deja la plataforma Twitch durante unos días. Antes ha pedido perdón por sus palabras en el directo de Biyín, su pareja, donde ha señalado que entró "como la moto de un repartidor a domicilio".

"Me equivoqué en el stream de Biyín. No estuve muy acertado. La verdad es que estaba como la moto de un repartidor a domicilio. Estaba muy caliente, la verdad", ha explicado ahora.

Sobre todo esto ha hablado Jony en Twitch. El streamer ha contado que lo que ha pasado "es que Auron se ha quemado" y que por eso se ha pedido unos días de relax en los que descansar de redes. Sobre lo de Biyín ha sido más tajante: "No se puede funar a una persona por algo que hizo hace 8 o 9 años".

"Yo también hice daño. En 1998 robaba en las calles. He robado a personas. He pagado por ello. ¿Tengo que seguir pagando por vuestro juicio? ¿Tengo que seguir siendo un delincuente toda mi vida? He pagado por ello coño y no me parece justo", ha proseguido.

Ha proseguido diciendo: "Voy a sacar la mierda tuya de hace 15 años para llenarte de mierda. Pues no me parece bien. Todo el mundo se merece una oportunidad y vuestro respeto. Habría que veros si os pasara", ha sentenciado en un vídeo muy difundido en TikTok.