'AuronPlay' pide perdón por lo que dijo en el directo de 'Biyín': "No estuve muy acertado"

AuronPlay, uno de los creadores de contenido más famosos en habla hispana del mundo, se ha visto envuelto en una polémica a cuenta de unos tuits antiguos de humor negro de su pareja, Sara Moledo, alias Biyín.

Tal ha sido el escándalo que el streamer ha decidido tomarse un tiempo y ha anunciado que deja Twitch durante unos días a raíz de lo ocurrido. "A quién voy a hacer reír si yo no tengo ganas. No soy un streamer de actualidad, tecnología, soy de comedia, humor y me dedico a hacer reír a la gente. No tengo ganas de reírme. Voy a descansar un poco, recuperar esas ganas de querer hacer cosas y de crear", ha explicado cuando ha dicho que deja la plataforma por un tiempo.

Antes, Biyín hizo un directo contando que detesta la persona que era hace 10 años, cuando escribió todos esos mensajes entre los que destaca el racismo, el nazismo y el humor negro. También aseguró que ella no estaba detrás de los mensajes dirigidos a la madre de Yeremi Vargas, el pequeño desaparecido en Canarias hace una década.

El propio AuronPlay apareció en ese directo y dijo: "Yo creo que te has explicado muy bien (a Biyín). Has sido honesta y sincera. La gente que te sigue, que es la que te aprecia y la que está aquí día tras día es la que se merecía las explicaciones, es decir, un random de Twitter que está por y para generar odio, no se merece que le expliques nada".

Y añadió: "Hoy eres tú, pero mañana será otro. Si mañana Ibai hace cualquier cosa, te dejarán a ti en paz y será 'vamos a por él'. Esto es así. Van a por la persona del día y te ha tocado a ti (...) A esa gente les importas una mierda tú y les importa una mierda la señora (madre de Yeremi Vargas), porque, si no, se hubieran preocupado antes".

Ahora, después de ese directo, AuronPlay ha querido pedir perdón: "Me equivoqué en el stream de Biyín. No estuve muy acertado. La verdad es que estaba como la moto de un repartidor a domicilio. Estaba muy caliente, la verdad". Ha reconocido que entró a la habitación de su pareja "como si yo fuera un toro": "Un poco más y le tiro el escritorio. Mal por mi parte. Lo reconozco".

Sobre esos mensajes antiguos que él también publicó ha comentado que no va a poner excusas: "Era gilipollas y me arrepiento que lo flipas. Es una vergüenza que llevo dentro. Vivo con ello y siempre me ha dado mucha vergüenza".