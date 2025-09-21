Ayuso compara las protestas de La Vuelta con Sarajevo: Ramoncín responde como pocas veces lo había hecho

Nunca antes Ramoncín había sido tan tajante. Aunque acostumbra a dar su opinión en temas políticos, especialmente contra la derecha y ultraderecha, esta vez ha sido más tajante que nunca con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien comparó las protestas propalestinas de La Vuelta a España con Sarajevo.

"Muchos de los turistas que ayer tuvieron que salir corriendo por las calles de Madrid dando una imagen de Sarajevo en guerra, probablemente hoy en el aeropuerto se han encontrado encima con las kilométricas e incluso algunos habrán perdido sus aviones por la nefasta gestión que el Gobierno hace también en el aeropuerto", expresó Ayuso durante una entrevista con Jiménez Losantos.

Esa comparación más todo lo que ha pronunciado sobre Gaza, uniéndose a la parte del PP que niega el término "genocidio" por parte de Israel en la Franja de Gaza, ha despertado una de las opiniones más tajantes de Ramoncín: "Ay, qué cómodos estamos aquí todos hablando de un problema semántico. Claro, llámese como se llame, lo que está ocurriendo es insoportable".

"Como seres humanos estamos hechos de tal manera, los que tienen hijos lo saben, que estás al otro lado de la casa, oyes a tu niño (toser) y te despiertas y vas corriendo a la habitación... Solo de pensar en eso, que haya quien justifique, con los 'pero' famosos. Es que ya está bien, si hablamos de semántica, esto que ocurre es un crimen de lesa humanidad, una atrocidad, es un genocidio, me da lo mismo", ha analizado.

Para Ramoncín, llamarle "una cosa u otra" no puede ser el tema más importante del debate, sino que debe ser lo que está ocurriendo. Sobre lo que dicen que se está defendiendo a Hamás, tiene una impecable respuesta: "Yo no he oído a nadie defendiendo a Hamás, lo que hizo es una atrocidad, todo eso es horroroso, pero eso no se castiga con 64.000 muertos".

Sobre por qué la gente podría estar defendiendo a Israel, él ha sacado sus propias teorías y conclusiones: "Deben ser asuntos económicos, que es lo peor de todo". Sobre Ayuso y su comparación entre las protestas en La Vuelta y Sarajevo, tiene aún más que decir: "Eso es de una ignorancia supina, pero es que la ignorancia es muy osada".

Según ha opinado, de la gente que piense eso solo ve dos opciones: "O son malas personas, no saben lo que es tener hijos ni familia, o están atrapados en una cuestión, en una red económica que se mueve por el mundo entero".