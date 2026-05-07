La reacción de Ayuso cuando se le acercan y le dicen a la cara "a México se le respeta" no deja de compartirse

El viaje de Isabel Díaz Ayuso a México va camino de ser uno de los más polémicos de la historia. A pesar de todo, la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, ya ha dicho que no existe la posibilidad de que se produzca un incidente diplomático con España por la presencia allí de la presidenta de la Comunidad de Madrid porque no tiene la entidad suficiente para provocarlo.

El viaje de diez días de Ayuso está dando mucho que hablar en ambos países, sobre todo allí porque no están acostumbrados a las salidas de tono de la presidenta madrileña, que ha ido a México a, entre otras cosas, ensalzar la figura de Hernán Cortés. Además, en alguna ocasión ha definido al país, que suele escribir con J en vez de con X, como un "narcoestado", insultando a su presidenta.

Según ha dicho la propia Ayuso, su viaje ha servido para traer inversión a Madrid y ha anunciado que el grupo de restauración Alsea va a invertir "77 millones de euros más" en la capital de España.

Una información polémica que ha llegado hasta Facua y hasta su portavoz, Rubén Sánchez, que ha dicho en sus redes sociales que esa empresa ya había anunciado esa inversión para Madrid hace dos meses.

En las últimas horas también se ha viralizado un vídeo donde se puede ver a la presidenta Ayuso llegando a un acto. Allí se le arrima un señor educadamente y le pide respeto para su país.

"Presidenta a México se le respeta. Y a la presidenta también", le dice un hombre mientras acude a un acto. Otro añade: "Y México se escribe con X". Unas imágenes que están dando mucho que hablar tanto en México como en España, donde no dejan de compartirse. De momento le quedan unas cuantas jornadas en México y no parece que el ambiente se vaya a calmar en los próximos días.